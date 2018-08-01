Байкальский кинофестиваль «Человек и Природа» объединит режиссеров всего мира

Сформированы конкурсная и внеконкурсная программы 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, который пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября 2018 года, готовы шорт-листы в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм».
Как сообщают организаторы, в ближайшее время будут объявлены шорт-листы в номинациях «игровой фильм», «социально-экологический ролик» и «полнокупольный фильм». В отборочную комиссию вошли: кандидат искусствоведения, доцент БГУ, член Союза кинематографистов России Ольга Красноярова, режиссер Иркутского областного кинофонда, член Союза кинематографистов России Мария Кельчевская, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова.
Шорт-лист фестиваля в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм», конкурсная программа:
«Симфония подземелья» (Словения, режиссер Игорь Вртачник);
«Пластиковый Китай» (Китай, режиссер Джилиан Ван);
«Ковчег Анотэ» (Канада, Мэтью Риц);
«Скала» (Иран, Хамид Джафари);
«Добро пожаловать в Содом» (Австрия, режиссеры Флориан Вайгенсамер, Кристиан Кронес);
«Апеннины» (Италия, режиссер Эмильяно Данте);
«Дядя Саша или полет над Россией» (Россия, режиссер Татьяна Соболева);
«Медведи Камчатки. Начало жизни» (Россия, режиссеры Владислав Гришин, Ирина Журавлева);
«В поисках рыбного филина» (Россия, режиссеры Илья Цыганов, Михаил Барынин);
Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Проводится при поддержке Министерства культуры России, Правительства Иркутской области, Союза кинематографистов России в г. Иркутске с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.
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