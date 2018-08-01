Байкальский кинофестиваль «Человек и Природа» объединит режиссеров всего мира

Сформированы конкурсная и внеконкурсная программы 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, который пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября 2018 года, готовы шорт-листы в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм».

Как сообщают организаторы, в ближайшее время будут объявлены шорт-листы в номинациях «игровой фильм», «социально-экологический ролик» и «полнокупольный фильм». В отборочную комиссию вошли: кандидат искусствоведения, доцент БГУ, член Союза кинематографистов России Ольга Красноярова, режиссер Иркутского областного кинофонда, член Союза кинематографистов России Мария Кельчевская, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова.

Шорт-лист фестиваля в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм», конкурсная программа:

«Симфония подземелья» (Словения, режиссер Игорь Вртачник);

«Пластиковый Китай» (Китай, режиссер Джилиан Ван);

«Ковчег Анотэ» (Канада, Мэтью Риц);

«Скала» (Иран, Хамид Джафари);

«Добро пожаловать в Содом» (Австрия, режиссеры Флориан Вайгенсамер, Кристиан Кронес);

«Апеннины» (Италия, режиссер Эмильяно Данте);

«Дядя Саша или полет над Россией» (Россия, режиссер Татьяна Соболева);

«Медведи Камчатки. Начало жизни» (Россия, режиссеры Владислав Гришин, Ирина Журавлева);

«В поисках рыбного филина» (Россия, режиссеры Илья Цыганов, Михаил Барынин);

«Операция «Мотылек» (Венгрия, режиссеры Гергелий Балаж, Балаж Лернер);

«Жизнь с бактериями» (Россия, режиссеры Станислав Ставинов, Андрей Тимошенко).

Шорт-лист фестиваля в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм», внеконкурсная программа:

«Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию» (Россия, режиссер Ирина Разумовская);

«Маленькие обитатели большого города» (Турция, режиссер Чихан Чекич);

«Альдабра. Путешествие к таинственному острову» (Чехия, режиссер Стив Лихтаг);

«Лео80. История одного леопарда» (Россия, режиссер Гурам Габуния);

«Вавилонцы» (Италия, режиссер Алессандро Квадретти);

«Измеритель удачи» (Россия, Дмитрий Завильгельский);

«Бианки. Портреты на фоне эпохи» (Россия, режиссер Сергей Циханович);

«Песни Абдула» (Россия/Таджикистан/Франция, режиссер Анна Моисеенко);

«Петь» (Польша/Россия, режиссер Ольга Короткая);

«За пределами света (Байкальский вызов)» (Франция, режиссер Оливье Вебер);

«Последний омуль» (Россия, режиссер Мария Филатова);

«Без Байкала» (Россия, режиссер Александр Горновский).

Подробнее с информацией о кинофестивале можно ознакомиться на сайте мероприятия .

Справка:

Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Проводится при поддержке Министерства культуры России, Правительства Иркутской области, Союза кинематографистов России в г. Иркутске с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ