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Байкальский кинофестиваль «Человек и Природа» объединит режиссеров всего мира
По инф. Телеинформа   
01 Августа 2018 г.
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Сформированы конкурсная и внеконкурсная программы 17-го Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени Валентина Распутина, который пройдет в Иркутске с 21 по 25 сентября 2018 года, готовы шорт-листы в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм».

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Как сообщают организаторы, в ближайшее время будут объявлены шорт-листы в номинациях «игровой фильм», «социально-экологический ролик» и «полнокупольный фильм». В отборочную комиссию вошли: кандидат искусствоведения, доцент БГУ, член Союза кинематографистов России Ольга Красноярова, режиссер Иркутского областного кинофонда, член Союза кинематографистов России Мария Кельчевская, кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Анастасия Зверькова.

Шорт-лист фестиваля в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм», конкурсная программа:

  • «Симфония подземелья» (Словения, режиссер Игорь Вртачник);
  • «Пластиковый Китай» (Китай, режиссер Джилиан Ван);
  • «Ковчег Анотэ» (Канада, Мэтью Риц);
  • «Скала» (Иран, Хамид Джафари);
  • «Добро пожаловать в Содом» (Австрия, режиссеры Флориан Вайгенсамер, Кристиан Кронес);
  • «Апеннины» (Италия, режиссер Эмильяно Данте);
  • «Дядя Саша или полет над Россией» (Россия, режиссер Татьяна Соболева);
  • «Медведи Камчатки. Начало жизни» (Россия, режиссеры Владислав Гришин, Ирина Журавлева);
  • «В поисках рыбного филина» (Россия, режиссеры Илья Цыганов, Михаил Барынин);
  • «Операция «Мотылек» (Венгрия, режиссеры Гергелий Балаж, Балаж Лернер);
  • «Жизнь с бактериями» (Россия, режиссеры Станислав Ставинов, Андрей Тимошенко).

Шорт-лист фестиваля в номинациях «документальный фильм» и «научно-популярный фильм», внеконкурсная программа:

  • «Сыр. Путешествие из Швейцарии в Россию» (Россия, режиссер Ирина Разумовская);
  • «Маленькие обитатели большого города» (Турция, режиссер Чихан Чекич);
  • «Альдабра. Путешествие к таинственному острову» (Чехия, режиссер Стив Лихтаг);
  • «Лео80. История одного леопарда» (Россия, режиссер Гурам Габуния);
  • «Вавилонцы» (Италия, режиссер Алессандро Квадретти);
  • «Измеритель удачи» (Россия, Дмитрий Завильгельский);
  • «Бианки. Портреты на фоне эпохи» (Россия, режиссер Сергей Циханович);
  • «Песни Абдула» (Россия/Таджикистан/Франция, режиссер Анна Моисеенко);
  • «Петь» (Польша/Россия, режиссер Ольга Короткая);
  • «За пределами света (Байкальский вызов)» (Франция, режиссер Оливье Вебер);
  • «Последний омуль» (Россия, режиссер Мария Филатова);
  • «Без Байкала» (Россия, режиссер Александр Горновский).

Подробнее с информацией о кинофестивале можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Справка:

  • Байкальский международный кинофестиваль «Человек и Природа» имени Валентина Распутина учрежден Союзом кинематографистов России и Иркутским областным отделением Союза кинематографистов России. Проводится при поддержке Министерства культуры России, Правительства Иркутской области, Союза кинематографистов России в г. Иркутске с 1999 года. С 2015 года фестиваль носит имя писателя Валентина Григорьевича Распутина.

По инф. Телеинформа

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