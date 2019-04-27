Басня «Слон и моська»: реальная предыстория

Поводом для написания знаменитой басни Ивана Андреевича Крылова «Слон и моська» послужил реальный конфликт, произошедший между жителями Петербурга и слонами в XVIII веке. Об этом рассказал краевед Сергей Ерофеев.

«Известно, что еще в XVIII столетии в Петербург поступали подарки из-за границы. В частности, и Петру I, и Анне Иоанновне дарили слонов. Первый слоновник располагался недалеко от современного Цирка Чинизелли, ближе к Михайловскому замку. Это было в первой половине XVIII века. К 1740-м годам стало ясно, что город растет, и слоновник перенесли к Лиговскому каналу, который проходил до нынешней улицы Некрасова. Он был расположен там, где сейчас проходит Суворовский проспект. Слонам тогда давали водку. Зачем не знаю, но несколько ведер им выделяли», — отметил краевед.

Также он добавил, что вода в Лиговке для них была слишком известковой, поэтому на водопой их водили на Фонтанку.

«Народ конечно был в шоке, когда видел посреди улицы идущих слонов. Некоторые вели себя неадекватно и кидали в них палки, камни, обзывались, ругали погонщиков. Те, в свою очередь, писали различные жалобы, в которых описывали то, насколько агрессивно и неадекватно себя ведут люди. И вот с этими документами и познакомился И. А. Крылов. Так родилась басня «Слон и Моська», — рассказал Ерофеев.

Также он напомнил о том, как Крылов начал писать басни. Так, по словам Ерофеева, поскольку Иван Андреевич работал в Императорской публичной библиотеке, ему были доступны различные материалы: и старые книги, и произведения баснописцев древних времен, которые он читал и переводил. Перерабатывая их, Крылов и создавал совершенно новые, самостоятельные басни.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧИТАЕТ ВДУМЧИВО

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ