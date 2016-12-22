Барсик - политик

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Интересные факты и события

Обмани детектор!

Специалисты из Северо-Западного университета утверждают, что человеческий мозг можно научить врать автоматически. Сделать совершенным обманщиком, который с лёгкостью обведёт вокруг пальца не только человека, но и детектор лжи, можно любого.

Как отмечают специалисты, обычно когда человек пытается солгать, задержка между вопросом и ответом увеличивается, так как ложный ответ надо хорошо обдумать и подготовить, чтобы преподнести его наиболее правдиво. Участникам всех предыдущих исследований почти не давалось времени на подготовку ложной информации. В новом исследовании учёных испытуемые имели больше времени на обдумывание и шлифование лжи, что существенно улучшило их способность обводить собеседника вокруг пальца.

Результаты эксперимента показали, что после тренировки и ложную, и правдивую информацию мозг начинает обрабатывать с одинаковой скоростью, в результате чего ложь становится неотличимой от правды.

Учёные отмечают, что больше всего их удивил тот факт, что даже вравшие спонтанно люди смогли сделать это с очень высокой правдоподобностью, когда им посоветовали всего лишь немного ускорить выдачу ложной информации.

Как известно, детектор лжи оценивает физиологические реакции человека при ответе на вопрос. Поэтому в дальнейшем исследователи намерены попробовать при помощи тренировок обучить мозг лгать так профессионально, чтобы изменялось не только поведение, но и физиологические реакции лгущего человека, что позволит обмануть даже независимый детектор.

МГ: Не иначе как это исследование делалось по заданию ЦРУ. А судя по тому, как проходили недавние выборы в США, там политики уже регулярно проводят подобные тренинги...

Где прячется любовь?

Любовь можно выявить с помощью медицинских методов, считают учёные. Для диагностики «заболевания» необходим всего лишь томограф.

Как сообщает газета «Утро», сотрудники Университетского колледжа Лондона провели эксперимент, обследовав на функциональном магнитно-резонансном томографе мозг людей, рассматривающих фотографии своих возлюбленных.

Они выяснили, что мозг влюблённых людей всегда функционирует одинаково, причём вне зависимости от пола, возраста и сексуальной ориентации. Для этого эксперимента специалисты пригласили 24 добровольцев в возрасте от 19 до 47 лет, 12 мужчин и 12 женщин. Добровольцы разглядывали фотографии своих возлюбленных или просто друзей, в то время как работу их мозга регистрировали с помощью функционального магнитно-резонансного томографа.

Результаты показали, что у всех добровольцев мозг реагировал на фотографии любимых практически идентично. При этом активировались как кора мозга, так и подкорковые структуры. Больше всего активировались участки мозга, вырабатывающие дофамин. Известно, что эффекты данного гормона тесно связаны с эффектами окситоцина и серотонина. И все эти вещества играют важную роль в регуляции эмоций и в том числе в поддержании тёплых отношений с людьми.

МГ: Не означает ли это, что в конце концов любовью научатся управлять? Вот так исчезает романтика...

Срок женской дружбы

Психологи из Нидерландов сообщили, что им удалось выяснить, действительно ли существует дружба между женщинами.

А также учёные решили выяснить, как долго эта дружба может существовать.

Оказалось, что есть некий точный срок существования дружеских отношений между представительницами прекрасного пола. Так, в среднем дамы могут дружить друг с другом около семи лет.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 16 до 65 лет. Они на протяжении нескольких лет отвечали на вопросы о дружбе.

Оказалось, что через семь лет после начала эксперимента только треть добровольцев сохранили прежних подруг, остальные перестали общаться со своими подругами. Причём речь идёт именно о женщинах, дружба с мужчинами продолжалась в основном дольше.

Учёные считают, что труднее всего сохранить дружбу с соседями и коллегами, а если у людей есть какие-то иные общие интересы, то дружба может сохраняться более семи лет.

МГ: Известно, что дружба требует немалых душевных усилий. Не оттого ли она чрезвычайно хрупка?

Когда приходит счастье?

Семейные пары обретают гармонию через 2 года, 11 месяцев и 8 дней после свадьбы. Как передает Lenta.Ru, такие результаты дал опрос, в котором приняли участие четыре тысячи человек.

Участников исследования попросили оценить счастье в семейной жизни на разных её этапах по 11 различным параметрам, а затем вычислили срок, в течение которого достигается равновесие. Выяснилось, что лишь почти к трёхлетию свадьбы муж и жена свыкаются со всеми привычками друг друга, в том числе и теми, которые раньше их раздражали. Кроме того, к этому моменту у пары проясняются планы на будущее.

Напомним, ранее сообщалось, что парам, которые в разговоре употребляют «мы» вместо «я», легче удаётся разрешать внутрисемейные конфликты.

Это оказалось особенно верным для старших пар. Употребление в таких парах местоимений «разобщённости» оказалось в большей степени связано с несчастными браками.

Исследователи предполагают, что чем больший путь люди прошли по жизни рука об руку и чем больше препятствий они преодолели, тем чаще они чувствуют свою общность и родство.

МГ: Но сколько терпения надо, чтобы пройти этот длинный путь!

Барсик - политик

Известный кот-политик Барсик намерен баллотироваться в президенты России, сообщается на официальной страничке кота в социальной сети «ВКонтакте».

«Барсик решил побороться за главный государственный пост страны и готовит соответствующее программное заявление, которое будет озвучено в ближайшее время. В проведении кампании будет помогать команда профессионалов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Барсик готов предложить свое сотрудничество козлу Тимуру, ставшему героем соцсетей из-за своей дружбы с тигром Амуром.

У пушистого политика есть немало сторонников по всей России, которые уже объединились в виртуальную партию кота Барсика (ПКБ). Свою «политическую карьеру» он начал с выборов сити-менеджера Барнаула – тогда Барсик единогласно победил по результатам «народного» интернет-голосования. Позднее кот зарегистрировался на сайте «Кандидат» для участия в предварительном голосовании «Единой России», которое состоялось 22 мая. Правда, в партии Барсику отказали, так как он не соответствует необходимым требованиям к кандидатам.

Президентские выборы пройдут в России в 2018 году.

МГ: Любопытно, что по всему миру всё чаще животные занимают различные посты: в Японии недавно кошка возглавила железнодорожную станцию, в США пёс баллотировался в сенат, в Бразилии козла избрали мэром... А вот и наш кот Барсик не куда-нибудь, а прямо в президенты метит. И, судя по отзывам, его шансы куда выше, чем некоторых весьма известных деятелей. Похоже, что электорат всё больше начинает доверять животным, чем двуногим вороватым политикам...