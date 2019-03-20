Банкротство физлиц: немного общей информации о процедуре

Не так давно, в 2015 году, в нашу жизнь вошло новшество - банкротство физических лиц. А раньше эта процедура могла применяться только по отношению к юридическим лицам. Банкротство официально признает несостоятельность должника в части удовлетворения требований кредитующих сторон (или одного кредитора) в полном объеме.

Про банкротство физических лиц 2019, чтобы иметь представление, можно найти информацию в Интернете. Например, что при признании физлица банкротом имеют значение размер его задолженности, длительность задержки по выплатам и другие нюансы. Тот, кто настроен пройти процедуру банкротства, должен знать о расходах с ней связанных, о длительности мероприятий. Есть и разные критерии, которым должник должен соответствовать.

К лицу, несостоятельному в платежах кредиторам, могут применяться такие процедуры, как реструктуризация долгов или реализация имущества должника - одно из этих мероприятий. Суд принимает решение о реструктуризации, рассмотрев материальное положение и обратив внимание на наличие стабильного дохода должника. Если человек может содержать себя и свою семью на средства, оставшиеся после выплаты долга (это производится ежемесячно), то финансовая обязанность гражданина может быть реструктурирована, а сумма задолженности зафиксирована. Обычно реструктуризация применима, если у человек есть подтвержденный доход, составляющий не меньше 25-35 тысяч рублей.

Другая процедура - реализация - подразумевает продажу имущества должника. Вырученные от продажи средства, само собой разумеется, идут на погашение долгов. Не может быть конфисковано имущество, которое обеспечивает физическому лицу минимальные жизненные требования. Например, нельзя при процедуре банкротства реализовывать единственное жилье (исключение здесь составляют объекты, находящиеся в залоге или ипотеке). Неприкосновенна в этом плане и компьютерная техника, которая используется для основной работы, также транспорт, применимый для подобных целей и т.д. Имущество, которое было изъято у должника, реализуется посредством конкурсного производства. Долги физлица после этого погашаются, а если наличествует остаток денежных средств, то он возвращается должнику.

Банкротство физлиц имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны. К плюсам, например, можно отнести то, что долг замораживается, можно при реструктуризации уменьшить ежемесячный платеж и т.д.

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