Банкротство физлиц – хороший выход из сложной финансовой ситуации

Не из всех финансовых ситуаций можно выйти достойно. Если взяты кредиты, например, есть риски накопить долги. Причины – человек изначально неправильно рассчитал свои силы по выплатам или жизненные обстоятельства изменились так, что свои финансовые обязательства выполнять стало просто невозможно. Один из вариантов выхода из такой ситуации – банкротство физических лиц. Решать проблемы такого рода может взяться юрист/адвокат. Цель деятельности специалистов будет в цивилизованном решении финансового спора, если у клиента нет возможностей погасить свои долги.

У процедуры банкротства имеются как плюсы, так и минусы. Для кого-то положительных моментов будет при этом больше, а для кого-то наоборот. Здесь все индивидуально и зависит, в том числе от обстоятельств, в которые попал человек. Очень существенный плюс будет состоять в том, что долги перестанут расти – штрафы, пени и проценты не начисляются. Не будет поводов тревожиться о том, что придется сталкиваться с коллекторами. Представители службы судебных приставов окончат исполнительные производства. Если есть запрет на выезд за рубеж, то это ограничение будет снято. Когда имущество должника будет успешно реализовано, гражданина освободят от дальнейшей выплаты долгов.

Среди нюансов – возможность оспаривания сделки по отчуждению имущества, совершенной за последний трехлетний период. Со спецторгов могут уйти ипотечная квартира, автомобиль, плавсредства, дорогостоящее имущество и т.д. Существует, к слову, перечень имущества, которое не подлежит реализации. Список, при желании, легко можно найти в интернете и ознакомиться со всеми его позициями. Если человек находится в процессе процедуры банкротства физлица, за получением кредита в банки он обратиться не сможет. Не сможет также проводить любые денежные операции по счетам. Все денежные средства будут находиться во время процедуры банкротства у финансового управляющего. Сумма на проживание будет определяться в судебном порядке.

Прежде чем решиться на процедуру банкротства, стоит получить консультацию по этому вопросу у хорошо разбирающегося в теме специалиста. Возможно задействовать в этом даже и не одного профессионала, а нескольких.

Стоимость услуги по банкротству физического лица может варьироваться. Она зависит от размера госпошлины, вознаграждения финансовому управляющему, выбранного пакета предложений, компетенции специалиста, сложности конкретной ситуации и ряда других факторов.

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