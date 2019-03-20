Банкротство физических лиц: плюсы, часто задаваемые вопросы, интересная информация

Если человек не может сполна платить по своим финансовым долгам кредитующим структурам, то он должен найти для себя какой-то выход. Например, изучить, применима ли к его ситуации процедура банкротства.

Существуют юридические консультации, где специалисты грамотно раскроют перед обратившимся эту тему. Также достаточно много информации, с разных сторон поясняющей данный вопрос, размещено в интернете. Ресурсы юридической направленности, юрконторы, имеющие свои сайты, помогают изучить все тонкости и нюансы относительно банкротства физических лиц в 2019 году.

Например, у потенциального банкрота - физического лица имеющиеся долговые финобязательства должны быть от 500 тысяч рублей. Просрочка по кредитам - от 90 дней. Могут быть и признаки, так сказать, грядущей несостоятельности - когда человек теряет источники дохода и в ближайшем будущем ему нечем будет расплачиваться по кредитам.

Из часто задаваемых вопросов, касающихся банкротства физлиц, когда лучше всего обратиться к юристу. Специалисты отвечают, что тянуть до последнего, конечно, не стоит. В идеале надо связаться с юридическим работником, когда ситуация еще не доведена до крайности, а есть понимание, что в скором времени кредиты станут непосильными.

Еще людей интересует, какие сроки у процедуры банкротства. Специалисты отмечают, что обычно мероприятия по банкротству длятся в районе 9 месяцев. В течение трехмесячного срока в арбитражном суде рассматривается заявление о признании банкротом. Полгода длится процедура реализации имущества задолжавшего.

Также люди спрашивают, можно ли обойтись без процедуры банкротства и списать сумму долга, допустим, через расторжение кредитного договора с банковским учреждением. Ответ специалистов в этом случае, что списать сумму основного долга будет нельзя, а вот убрать комиссии и уменьшить штрафные санкции можно.

Какие плюсы от процедуры банкротства для физлица, интересуются многие? При этом у человека законно списываются долги, неустойки, пени по кредитам и картам банков, штрафы, займы по распискам, накопившиеся коммунальные долги. Процедура банкротства является основанием, чтобы было прекращено преследование со стороны кредиторов, службы судебных приставов и коллекторов.

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Есть известные люди, которые по информации из интернет-источников, воспользовались процедурой банкротства физических лиц. Это Алексей Митрофанов и Тельман Исмаилов.

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