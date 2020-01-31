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Банковских услуг немало. Какие же самые популярные?
|Ксения ДАВЫДОВА
|31 Января 2020 г.
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Популярных банковских услуг немало. Среди них, к примеру – обмен валюты. Поменять деньги одного государства на финансовые средства другого может быть необходимо, если едешь в заграничное путешествие или когда предполагаешь поработать где-то за рубежом.
Детям-внукам иногда предстоит учиться не в своем государстве, тогда опять же валюта весьма пригодится. А иной раз валюту еще и дарят. Такой презент претендует на оригинальность, сюрпризом точно удастся одариваемого удивить. К слову, чтобы не открывать десятки сайтов с предложениями об обмене валют, можно воспользоваться сервисом в интернете Топбанки.ру. На этом ресурсе собрана актуальная информация по курсу обмена валюты в Москве от разных банков. Денежные единицы – рубли, доллары и евро. Сведения с данного сервиса прекрасно сориентируют, где осуществить обмен наиболее выгодно, при этом можно будет ощутимо сэкономить временные ресурсы и потратить высвободившиеся минуты и часы на какое-нибудь другое полезное занятие.
Еще среди востребованных банковских услуг – зарплатные карты. Многие люди в возрасте и после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться, поэтому для них такие проекты тоже необходимы. Заработанные средства удобно получать не наличностью. Тогда меньше возникает соблазнов потратиться и можно пробовать накопить на что-нибудь крупное, например, на путешествие мечты или смену мебели в квартире.
Также среди популярных банковских услуг – кредит. Заемные средства берутся на разные цели – для обучения детей и внуков, для покупки квартиры, частного дома или дачи, для ремонтных работ и лечения на курорте и т.д. Задачи люди ставят перед собой всевозможные, но не всегда их осилишь, опираясь только на собственные средства. Потребительский кредит – один из популярных видов всех кредитных предложений.
Еще среди аудитории клиентов банков востребована услуга перевода денег. Очень удобно, минуя наличные операции, виртуально расплачиваться за билеты в кино, делать выплаты по разным сборам, например, в школу за питание внукам или фирме за курс кислородных коктейлей себе любимому.
Посредством перевода денег можно комфортно расплатиться с мастером за пошив или ремонт одежды, отдать за предоставленные услуги массажисту и т.д. Зашел в онлайн-пространство, совершил необходимые опции, и деньги тут же ушли адресату.
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Как пишут интернет-источники, в некоторых банках Саудовской Аравии работают только представительницы прекрасного пола.
Родиной банков считают прекрасный город Венецию.
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