Новая подборка интересных фактов со всего света с комментариями нашего обозревателя.

Интересные факты и события

Торжество справедливости

В Китае на женщину в зале суда напали её муж и свекровь. Об инциденте рассказала Daily Mail.

На китаянку и её мужа в суд подала свекровь: обручившаяся пара заняла у неё денег на свадьбу, но так и не смогла отдать.

Затем они начали процедуру развода, после чего мать мужчины начала судебное разбирательство. Она опасалась, что пара разведётся и так и не вернёт долг.

В суде мужчина ударил жену после того, как та начала спорить с его матерью. К потасовке присоединилась свекровь.

Пострадавшая молодая женщина была доставлена в больницу, а мужчина и его мать признаны виновными в нападении. Виновник драки получил 15 суток ареста, свекровь — пять.

МГ: В общем-то каждый получил по заслугам: жена за строптивость, а муж и свекровь за несдержанность и хулиганство. А вот вернёт ли свекровь свои деньги – большой вопрос!

«Банановая драма»

Британка заплатила за банан больше 80 тысяч рублей.

Бобби Гордон из Шервуда (Великобритания) заплатила 930 фунтов (80 404 рубля) за один банан из онлайн-магазина Asda. Об этом сообщает BBC.

По словам Гордон, изначально фрукт стоил 11 пенни (около 10 рублей). О том, что она заплатила за него гораздо больше, покупательница узнала, когда получила квитанцию. Банк заблокировал её кредитную карту из-за покупки стоимостью более тысячи фунтов стерлингов, посчитав, что женщина стала жертвой мошенников.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым кусочком этого банана!» – прокомментировала ситуацию Бобби Гордон. Она также добавила, что не ожидала такой «банановой драмы».

Представитель Asda сообщил, что произошёл сбой и извинился за причинённые покупателям неудобства.

МГ: Электронные технологии – это, конечно, хорошо, однако и риск быть обманутым многократно возрастает, поскольку чем сложнее система, тем больше риска её сбоя. Единственный совет: будьте бдительны!

Дьявол и телефон

Католический кардинал научился изгонять дьявола по телефону.

Кардинал Эрнест Симони признался, что проводит сеансы экзорцизма по мобильному телефону. Об этом сообщает Reuters.

89-летний католический священнослужитель из Албании пояснил, что при необходимости зачитывает в телефонную трубку те же молитвы для изгнания дьявола на латинском языке, которые обычно используются при таких обрядах.

Симони рассказал об этом на курсах для начинающих экзорцистов, которые открылись в Риме в апреле. Занятия посещают около 200 человек, многие из них — католические священники.

Они прослушают лекции об африканских колдунах, разнице между одержимостью и психическими болезнями и другие темы. Кроме того, им дадут пошаговую инструкцию по изгнанию нечистых духов.

В январе сообщалось, что видный ирландский экзорцист Пэт Коллинз объявил о стремительном росте демонической активности. Он призвал Ватикан увеличить число специалистов, которые занимаются изгнанием дьявола.

МГ: И чего только не придумают люди для одурачивания ближних! Хотя, если есть секс по телефону, почему бы и с дьяволом не побороться при помощи современных средств общения?! Главное – не упустить возможность заработать на людской глупости...

В суд на тёщу

Ирландец засудил жену за «невыносимое» поведение тещи.

Житель Ирландии заявил своей жене, что выставит ей счёт за размещение тёщи у них дома, и подал на неё в суд. Об этом сообщило издание Irish Times.

В суде по семейным делам он отметил, что 78-летняя тёща «нарушила границы приличия», когда гостила у них дома. Ирландец обвинил мать жены в том, что она могла зайти без стука в их спальню в одном нижнем белье, перекладывала носки, бельё и рубашки в его гардеробе, пока он мылся. «Для меня это было уже перебором», – сказал он.

К тому же ирландец добавил, что готовил для тёщи завтрак, обед и ужин, а также делал для неё её любимый бисквит с хересом. По его словам, с ним она каждый раз пила рюмку хереса. Последней каплей стал случай, когда он смотрел концерт около полуночи, а женщина повысила на него голос, потому что звук телевизора мешал ей спать.

По словам мужчины, присутствие тёщи разрушило их брак из-за расходов на неё и постоянных ссор, вызванных её поведением. Также он отметил, что потратил 900 евро на растения и кусты, которые мать жены выбросила из-за того, что они ей не понравились.

Тёща проживала с парой с июня прошлого года до недавнего времени. По мнению ирландца, если бы она приезжала три или четыре раза в год и гостила бы у них по три или четыре недели, то подобных проблем бы не возникло.

Жена попыталась выдвинуть против него обвинения в насилии, на что ирландец ответил, что «это чепуха». Он добавил, что делал жене и её теще дорогие подарки и заботился о них, но они «абсолютно испорченные женщины». Судья также отклонила обвинения в насилии из-за отсутствия доказательств и добавила, что жена просто переживает из-за ссоры с супругом.

МГ: Тёща, конечно, не подарок, но и жлобство, продемонстрированное зятьком, на наш взгляд, тоже ниже всяких оценок. Так что развод явно был неминуем...

Попалась!

Репетитор придумала «крайне изощрённый» метод списывания и... попалась.

В Сингапуре репетитору грозит тюрьма за то, что она помогала школьникам списывать на вступительных экзаменах. Об этом сообщило издание Bangkok Post.

Репетитора Тан Жиа Ян признали виновной в том, что она помогла нескольким школьникам сдать экзамен нечестными способами. Суд назвал их «крайне изощрёнными»: они связывались через видеозвонки и общались через микронаушник телесного цвета.

Ян приходила на экзамен в качестве абитуриента, фотографировала листы с экзаменационными заданиями на телефон, спрятанный на груди, и отправляла коллегам в офис. Те решали их и сообщали ответы школьникам через микронаушники.

Суд обвинил её в 27 случаях незаконной помощи студентам. 32-летней женщине грозит до трёх лет тюремного заключения и штраф. Её коллеги также предстали перед судом, однако сейчас оспаривают судебное решение. Сообщается, что репетиторское агентство обещало родителям вернуть деньги в случае, если школьники не сдадут вступительные экзамены в институт.

Частное репетиторство широко распространено в Сингапуре: родители готовы заплатить до 700 сингапурских долларов (около 33 тысяч рублей) за четыре занятия.

МГ: Сдаётся, что пока будут существовать экзамены, будут совершенствоваться и способы их обхода. Так что будем ждать новых прорывов на экзаменационном фронте...

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