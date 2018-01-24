«Aztec Gold»: о дополнительных способах выигрыша

Подавляющее большинство гемблеров ищет и находит в азартных играх – собственно азарт. Однако вряд ли кто-то из них согласился бы предаваться своему хобби без возможности выигрыша. Как говорится, нет выигрыша – нет азарта. «Aztec Gold» рассказывает о некоторых способах увеличения выигрыша.

1. Бонусные игры

Первая такая игра появилась на свет в 1996 году, еще в механических игровых автоматах. Чтобы запустить ее, нужно было использовать специальную комбинацию клавиш. Сегодня, в эпоху онлайн-казино, без бонусных игр не обходится ни один популярный слот. Можете убедиться в этом сами, перейдя по ссылке: igrovye-avtomaty-piramida.com/igrovye-avtomaty. Сегодня под бонусной игрой понимают отдельную игру в игре, в которой можно получить дополнительные выигрыши.

дополнительные вращения - как следует из названия данного бонуса, его суть заключается в возможности дополнительно крутить барабаны;

игра на удвоение – ее вам могут предложить после нескольких выигрышей подряд. Угадали масть закрытой игральной карты – получите двойной приз, не угадали – лишаетесь последнего выигрыша полностью;

призовая игра – собственно игра в игре, для которой на экране открывается дополнительное поле.

2. Прогрессивный джек-пот

В современные игровые автоматы слово «джекпот» пришло из покера, где оно обозначает накопление ставок в банке. В слотах принцип формирования прогрессивного джек-пота остается примерно таким же. В прогрессивных автоматах (таких как, например, эти: www.igrovye-avtomaty-piramida.com/) сумма такого приза складывается из отчислений, сделанных из каждой сделанной ставки. И хотя такие отчисления составляют лишь доли процента, со всех гемблеров, одновременно запускающих один и тот же слот, в общей сложности набегают весьма приличные суммы. Так, рекордный прогрессивный джекпот сорвал в свое время обычный американский рабочий – в тот миг он стал богаче на 8 миллионов долларов. Кстати, имена счастливчиков обычно не разглашаются – в результате они продолжают вести спокойную жизнь, не попадая в поле внимания криминальных элементов.

3. «Подталкивание» или «придерживание»

Довольно нестандартная функция, имеющаяся далеко не во всех слотах. Ее суть состоит в небольшом «толчке» или, наоборот, «экстренном торможении» отдельных барабанов, в результате чего гемблер может собрать выигрышную комбинацию. Таким образом, данную опцию можно условно назвать «узаконенным мошенничеством».

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