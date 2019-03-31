Азбука мебели: амортизаторы

Как выглядела мебель лет двадцать назад и как смотрятся современные варианты сейчас? Правильно, время со своими тенденциями увело сегодняшние модели далеко вперед. Это касается и материалов, и дизайнерских решений по внешнему виду, и декоративных элементов, и используемой фурнитуры.

В рамках последней позиции востребованной составляющей огромного фурнитурного мира являются мебельные амортизаторы. Эти важные элементы позволяют дверкам шкафов (или ящикам) бесшумно и плавно закрываться. Становясь на место именно мягко и не спеша, дверцы корпусной мебели не потеряют быстро свой товарный вид и не износятся раньше времени. Хозяевам будет приятно, что их мебель не издает при закрывании громких звуков, не привносит тем самым в их жизнь дискомфорт. И деткам негде будет в этом плане разгуляться, все ведь знают, как ребятня любит громко хлопать дверцами, превращая иногда этот процесс в веселую игру. К слову, выбрать и купить качественные мебельные амортизаторы сейчас не проблема. Для этого стоит лишь перейти по указанной ссылке: https://krepezhmaster.ru/amortizatory-mebelnye.

Мебельный амортизатор - масляная демперная или газовая система. Вид у амортизатора как у гильзы с кнопкой. Система принимает на "свои плечи" удар от закрывающегося фасада, мягко возвращает его в первоначальное положение.

Моделей амортизаторов на рынке представлено много, выбор системы для дверок нужно делать, учитывая массу и ширину навесной конструкции. Амортизатор должен легко справляться с предлагаемыми нагрузками. Сегодня практически вся современная корпусная мебель оснащается газовыми амортизаторами, вкупе с системой довода они делают эксплуатацию мебели приятной и комфортной для людей. Стоит знать, что кроме плавного хода дверок амортизаторы могут удерживать фасад в разных положениях. Полуоткрытым или в ином состоянии, в котором оставил его человек.

Как всегда, и в части амортизаторов существуют для потребителей разные советы, которые облегчают поиск необходимой системы. Например, для фасадной дверцы нужно два подъемника (это один из видов амортизаторов). Если покупатель не заказывает полностью мебельный комплект специалистам, а подбирает фурнитуру сам, то ему необходимо будет озаботиться, чтобы оба амортизатора были точно из одной партии и одного вида.

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Мебельные амортизаторы устанавливают также на внешние или внутренние двери в жилых помещениях.

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