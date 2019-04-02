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Азбука материалов: пенопласт

Ксения ДАВЫДОВА   
02 Апреля 2019 г.
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Азбука материалов: пенопласт

На рынке строительных материалов можно встретить очень много новых интересных предложений. Но есть и такие материалы, которые год от года в разных направлениях служат людям и доказали свою нужность и право на существование устойчивой многолетней востребованностью. К ним относится и пенопласт. Он представляет собой газонаполненные ячеистые массы.

Сферы применения пенопласта

У пенопласта много разных сфер применения. Например, он используется:

  • в разных видах производства;
  • при монтаже зданий и фасадов;
  • при работах по реконструкции зданий и фасадов;
  • для звуко- и теплоизоляции внутренних стен;
  • для утепления.

Также пенопласт служит в качестве дополнения к упаковке для бытовой техники.

Где купить

Пенопласт реализуется в разных магазинах и центрах строительных материалов, на оптовых сладах этого направления. Также предлагают свои услуги по продаже материала интернет-магазины. Все это касается и российских территорий, и постсоветских Например, в Киеве, можно здесь приобрести качественный пенопласт: https://evtek.com.ua/penoplast.html. Он реализуется разных размеров, также покупатель может найти здесь дробленый пенопласт.

Положительные характеристики материала

Пенопласт имеет много преимуществ. Это, к примеру:

  • доступная цена;
  • небольшой вес;
  • хорошая теплоизоляция;
  • устойчивость к грибку и разным микроорганизмам;
  • длительный период эксплуатации;
  • простота монтажа.

Недостатки у материала тоже имеются. Например, неустойчивость к воздействию некоторых веществ. Также пенопласт может выделять вредные вещества при перепаде температур. Он гигроскопичен и создает паробарьер.

Советы покупателям

Если пенопласт для каких-то целей необходим, нужно озадачиться его покупкой. Конечно, лучше приобрести материал у проверенных продавцов.

Пенопласт должен быть качественным. У такого материала белоснежная окраска будет равномерной. А срез листа должен показать одинаковые по размерам шарики с идеально круглой формой. Качественный материал будет трудно сжать или согнуть.

С материалом, на который не стоит обращать внимание, все наоборот. И сожмется, если приложить усилие, и шарики могут быть не круглыми, и цвет у такого материла окажется не белый, а желтоватый.

Еще надо помнить, что пенопласт бывает разной плотности. И материал, который приобретается, должен соответствовать показателю, заявленному производителем.

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