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Азартный сегмент: казахстанский и итальянский рынки, предложения от Вулкан Делюкс
Ксения ДАВЫДОВА   
02 Августа 2018 г.
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Вулкан Делюкс

Азартных людей много и среди пенсионеров. Кому-то нравится проводить время, к примеру, в боулинге или посещать спортивные баталии, а кого-то интересует азартный сегмент в части лотерей, букмекерства, разных игорных объектов и т.д.

Итальянский рынок

Здесь расширяет свое присутствие британский разработчик игр для онлайн-казино Betsoft Gaming. Им было заключено контент-партнерство с букмекером международного уровня Stanleybet. По соглашению онлайн-площадка букмекерской компании пополнится играми британского поставщика решений серии Slots3TM.

Азартные игры в виртуальном пространстве

Для многих пенсионеров, которых интересует азартный сегмент, посещение наземных игорных объектов или целых игорных зон является дорогостоящим и почти невыполнимым предприятием. И некоторые пользователи уделяют в связи с этим должное внимание предложениям, которыми наполнено виртуальное пространство - интернет. Например, здесь можно встретить игровую площадку "Вулкан Делюкс", найдя соответствующие URL страницы.

Вулкан Делюкс

С главной страницы клуба сразу можно перейти в "Игровой зал". Нужный контент здесь легко находится по вкладкам "Все игры", "Тип игры" и "Производители". Среди типов игр: слоты, джекпот, видеопокеры, настольные игры, рулетки. Игорные продукты, собранные здесь, давно себя зарекомендовали и пользуются популярностью среди любителей гемблинга. Также клуб постоянно пополняет свою коллекцию новыми играми. Производители контента давно заняли прочные позиции в игорной индустрии. Это Novomatic, Игрософт, Yggdrasil и другие поставщики.

Все игорные предложения доступны для тех, кто делает ставки на призовой фонд. Существует и обратный, бесплатный вариант игр - это демонстрационные версии. Наведя на игру, можно выбрать вариант на деньги или игру-демо, чтобы выработать собственные стратегии и решения. Заявлены на главной странице лотереи и турниры, с подробностями предложений можно ознакомиться войдя в соответствующие вкладки.

С новостной подборкой онлайн-заведения можно познакомиться в разделе "Новости". Например, здесь размещена информация о стартовавшем турнире "Энштейн за рулем!". Есть и представление нового слота клуба.

Казахстанский рынок

В этой территории у жителей появилась возможность оплачивать налог на игорный бизнес через Всемирную паутину. Услугу можно получить через определенный сайт, в одном из разделов портала. Среди указанных 18 видов налогов есть и налог на игорный бизнес. На портале нужно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и иметь средства для оплаты.

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