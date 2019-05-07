Азартный мир: от заработка японских казино до «наземных» и сетевых гемблинг-рейтингов

Ох уж эти японские казино, всё никак не могут остановиться со своим бесконечным наплывом новостей. Раньше все известия из Страны восходящего солнца в основном крутились вокруг законодательной части игорного вопроса и непрекращающегося выбора места для «посадки» казино, а теперь вот включились эксперты, которые захотели рассказать нам о предположительной прибыли этих заведений. Значения получились довольно впечатляющими: аналитики агентства Fitch Ratings предполагают, что все казино-курорты Японии будут получать прибыль от 4,5 до 8 млрд евро ежегодно!

Стоит заметить, более точных данных эксперты предоставить не могут: слишком уж много ещё неизвестных факторов у игорного мира Японии. Пока эксперты заявили, что прибыль казино будет зависеть от его места расположения: в каких-нибудь центральных районах страны казино будут получать больше прибыли, чем на окраинах.

Сочинские игорные успехи

А вот «Казино Сочи» хвалится немного другими успехами. Это место недавно прозвали самой удобной и подходящей площадкой для проведения спортивных соревнований. Стоит отметить, что на территории этого казино любят появляться не только покерные турниры, но и различные конференции с представителями прессы, на которых обсуждаются спортивные события.

На Национальной премии «Спорт и Россия» сочинское казино назвали самой приспособленной площадкой для таких вот спортивных обсуждений. Игорное заведение с момента своего открытия приняло около 128 крупных событий, а главными героями и инициаторами этих мероприятий стали масштабные мировые компании: Газпром, Lamborghini, МТС и другие организации. Даже Чемпионат мира по футболу 2018 года стал значимым событием для этого казино, которое приняло у себя тысячи поклонников футбола и знаменитых спортсменов.

Бесконечные сетевые поиски

С сетевыми казино также можно разобраться, пользуясь разнообразными рейтингами игорных заведений интернета. К примеру, на сайте casino online можно повстречать список казино-заведений, в котором описываются возможности каждой площадки, её особенности и некоторые точные характеристики.

Там же можно взглянуть на Франк казино официальный сайт , который также оказался частью этого рейтинга. Однако в целом, как это всегда бывает с любыми подобными списками, выбор всегда должен оставаться за самим клиентом, который уже самостоятельно оценит возможности заведений и подберёт себе самый подходящий и интересный вариант.

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