Азартный мир: налоговые отчёты казино и слоты от Вулкана

Новые отчёты о налоговых поступлениях с российской казино-индустрии появились на просторах Сети. Своими «налоговыми успехами» похвалились игорные центры Приморского и Ставропольского края.

В результате сумма налоговых отчислений, которые поступили в бюджет Приморья в первые два месяца текущего года, превысила отметку в 22 миллиона рублей. Об этом можно узнать по информации из отчёта, который располагается на официальном сайте Департамента финансов Приморского края.

Превысила отметку эта сумма совсем немного – всего в бюджет поступило 22,1 миллиона налогов. При этом финансовые аналитики уже успели рассказать о своих предположениях по поводу будущих налоговых поступлений. По мнению экспертов, в текущем году в виде налогов от казино в бюджет придёт более 100 миллионов рублей. Стоит заметить, в минувшем году казна Приморья получила от игорных заведений края более 110 миллионов рублей.

В Ставропольском крае цифры более скромные, ведь так и казино-бизнес развит далеко не так сильно. В январе-феврале 2019 года поступления в бюджет немного превысили отметку в 5 миллионов рублей.

Вулканические слоты

Сетевые казино-заведения больше привыкли гордиться своими игровыми автоматами, которыми непрерывно наполняются залы подобных азартных площадок. Вот и казино Вулкан не стало исключением, так что о своих аппаратах это заведение поговорить очень даже любит.

Вулкан автоматы и казино характеризуется классическим для этого заведения «сине-красным» стилем с вкраплениями неона. Но любители азарта приходят сюда не ради стиля, а ради самих игровых автоматов.

Их здесь достаточно много, так что многие клиенты этого казино смогут найти себе подходящий и интересный проект. Тематики этих слотов отличаются друг от друга, а их вариаций также очень немало. Есть, к примеру, «классические» фруктовые слоты, которые не напрягают игрока лишней историей и стилистикой, предоставляя привычный игровой процесс для гаминаторов.

Есть фантастические истории о вампирах, феях, гномах, эльфах и других несуществующих созданиях. Порой подобные слоты основываются на реальных художественных произведениях, но чаще всего они берут за основу небольшие собственные наработки.

Не обошлось на просторах Вулкана и без «древних» слотов, рассказывающих истории из мира прошлого. Египет, Рим, Греция и другие державы стали центральной темой этих автоматов.

Познакомиться с этими и другими темами можно в бесплатном режиме. В этом случае игрок не будет ставить на кон свои финансы. Но для любителей риска Вулкан предлагает также игру на деньги, где у клиента уже появляется возможность сорвать свой азартный куш.

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