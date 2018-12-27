ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Азартный мир: игры от казино Вулкан и счастливые 5 долларов для американца
Ксения ДАВЫДОВА   
27 Декабря 2018 г.
Изменить размер шрифта

онлайн казино

Сетевое казино Вулкан знают многие жители сети интернет, даже далёкие от игорной индустрии. Классический сине-красный дизайн встречает любителей азарта на всех сайтах этого бренда, но чем же может похвастаться само интернет-казино? Встретиться с клубом Вулкан можно по ссылке: https://clubs-vulcan24.com – здесь игрок сразу же получит возможность познакомиться с местным игровым залом, который наполнен внушительным количеством разнообразных слотов.

Казино Вулкан оставило у себя проекты знакомых многим разработчиков софта для игорной индустрии, среди которых можно встретить таких гигантов как NetEnt, MegaJeck, Igrosoft и многих других популярных в наше время творцов азарта.

Слоты, созданные этими компаниями, отличаются друг от друга тематикой и отдельными элементами игрового процесса. В игровом зале казино можно найти холодные приключения в далёких странах, жаркие поиски сокровищ в древнеегипетских пирамидах и, к примеру, классические «барные» темы.

Администрация клуба Вулкан 24 выделила свой мини-топ игровых автоматов:

  • Zoloto Partii;
  • Book of Ra Deluxe;
  • Lucky Drink;
  • Ultra Hot;
  • Starburst!

Не стоит забывать о том, что местные представители игрового зала открывают для игрока возможности бесплатной и платной игры. С этими и другими возможностями казино можно ознакомиться на сайте проекта.

Небывалый выигрыш везучего американца

Сетевые и наземные казино любят хвастаться выигрышами своих клиентов, которым удаётся получить, казалось бы, совершенно невозможную сумму от различных игровых автоматов, настольных игр и других азартных развлечений.

Кто-то для получения огромного джекпота пытается идеально продумать свою стратегию игры, кто-то использует всевозможные хитрости и другие тактические приёмы, а кто-то просто надеется на удачу. Сложно сказать, о чём именно думал игрок в покер из американского Атлантик-Сити, но его успех нельзя проигнорировать.

Мужчина решил попробовать свои силы в трехкарточном покере на совсем небольшой ставке – пять долларов. Любитель казино также воспользовался возможностью 6 Card Bonus. В итоге, когда американец забрал карты дилера, в его руках оказалась мечта многих карточных игроков – комбинация флеш-рояль. Такая удача превратила пять долларов игрока в целый миллион, чего раньше, признаётся администрация казино, в этом заведении не бывало.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 