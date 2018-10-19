Азартные преимущества казино Вулкан Россия и новая сделка Microgaming

На просторах отечественного интернета можно встретить немало громких имён онлайн-казино, которые будут знакомы человеку, даже не увлекающемуся азартными играми. К таким заведениям можно отнести, к примеру, казино Вулкан.

Так официальный сайт Вулкан Россия казино встречает своего клиента полезной информацией о различных бонусах и акциях. Например, каждую пятницу активных игроков ждёт возврат 12% от всей проигранной суммы, если таковая имеется.

Сразу же можно познакомиться с возможностями мобильной версии казино, которая позволяет играть в Русский Вулкан с помощью любого смартфона.

Игровой зал Вулкана

Но главной частью этого игорного заведения остаются, конечно же, игровые автоматы. Уже на основной странице сайта можно встретить немало представителей местного игрового зала, которые отличаются проработанным игровым процессом и уникальными историями:

Игровой автомат Book of Ra представит историю Древнего Египта , полную нераскрытых тайн и загадок;

представит историю , полную нераскрытых тайн и загадок; Fruits Land так глубоко не копает, зато позволяет игроку окунуться в популярную во все времена фруктовую тему;

так глубоко не копает, зато позволяет игроку окунуться в популярную во все времена фруктовую тему; Columbus Deluxe вспомнит о морских приключениях знаменитого исследователя Христофора Колумба.

Остальные игровые автоматы тоже не страдают от недостатка различных тем, так что волноваться здесь не о чем.

Опробовать слоты Русского Вулкана можно бесплатно, для чего даже не потребуется регистрации. В таком варианте «демо-игры» вместо реальных денег клиент будет использовать специальные виртуальные кредиты.

Для платной игры необходимо зарегистрироваться на сайте. При этом, конечно же, придётся пополнить свой баланс. Способов ввода и вывода средств на портале Вулкана немало: можно воспользоваться банковской картой (Виза, Маэстро, МастерКард) или электронными кошельками (Яндекс Деньги, Вебмани, Киви и другие). Также существует возможность проводить операции с денежными средствами с помощью мобильных операторов.

Очередное партнёрство для Microgaming

Одна из самых известных компаний-разработчиков игорного софта в мире – Microgaming – заключила очередной договор, на этот раз со шведским оператором Betsson AB, сообщает портал «LoginCasino».

Соглашение позволит Betsson Group получить в своё распоряжение все бинго-игры Microgaming. Уже в 2018 году оператор намерен опробовать этот продукт на своих британских, испанских и скандинавских брендах. Переход продукта на другие рынки намечен на следующий год.

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