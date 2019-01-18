Азартные деньги и развлечения: игорный бюджет Крыма и обзор казино Вулкан

В Крыму уже подсчитали, как много смогут вложить в казну игорные заведения республики. Оказалось, что с 2019 по 2021 годы поступления в бюджет от игорного бизнеса Крыма приблизятся к отметке в 44 млн рублей, сообщает портал «LoginCasino».

Аналитики считают, что в этом году организаторы азартных игр внесут в «копилку» республики почти 15 млн рублей. Такую же сумму ожидают в последующие два года. Стоит заметить, что с января по октябрь 2018 года игорная индустрия принесла Крыму чуть более 10 млн рублей.

Особенности игорного клуба Вулкан

Игорные заведения в сети интернет, в свою очередь, хвастаются в основном своими слотами, которые они забирают у именитых разработчиков софта для игорной индустрии, и бонусами, которые придумывают сотрудники этого заведения. Думаю, что на этот раз можно познакомиться поближе с игровыми аппаратами онлайн-казино Вулкан.

Игорный клуб Вулкан приветствует игроков своим классическим дизайном «красный плюс синий». Узнаваемые детали этого казино также дополнены довольно удобными вкладками, для поиска которых не надо залазить в лишние рубрики – все они располагаются прямо на главной странице портала.

Впрочем, выбор вкладок не слишком велик, зато можно сразу же посмотреть на новые и популярные автоматы, или выбрать одного из множества разработчиков, которые предоставили свои слоты для этого игорного заведения. Здесь встречаются уже привычные многим ветеранам азартного мира NetEnt, Igrosoft, Betsoft и некоторые другие компании.

Слотов здесь также немало и всех их можно увидеть сразу после захода на главную страницу портала. Каждый проект, созданный перечисленными выше разработчиками, имеет собственную индивидуальность, по крайней мере, в тематическом плане. Здесь вариантов стилистического оформления и короткой завязки «игорной» истории может быть так много, что перечислить всё просто невозможно. Есть обычные фруктовые темы без особого вовлечения истории, есть серьёзные приключенческие темы, посвящённые знаменитым персонажам из реального мира, а есть фантастические рассказы об эльфах, гномах и орках, и многое, многое другое.

Администрация сайта сама написала о возможностях игровых слотов сетевого казино Вулкан, так что из описания каждого аппарата можно с лёгкостью узнать, что же игрок получит от этого игрового проекта. С правилами и другими особенностями Вулкана администрация поделилась внизу главной страницы сайта.

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