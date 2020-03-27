«Автохлам»? Или «автороскошь»?

В пересчёте на современные деньги цена творений советского автопрома не является очень доступной

Популярный в Советском союзе девиз о том, что автомобиль в СССР – это не роскошь, а всего лишь средство передвижения, в настоящее время звучит, как довольно весёлая шутка. Дело даже не в том, что приобрести в эпоху Союза вожделенное авто «легальным» способом можно было после многолетнего пребывания в очереди. Реальные трудовые доходы граждан СССР делали покупку автомобиля самым значимым событием в жизни трудящихся.

Официальный курс советской валюты

В эпоху СССР официальный курс советского рубля к доллару США был обозначен в среднем 60 копеек за 1 «бакс». Отечественная валюта была самой твёрдой и практически незыблемой. Если проводить подсчёты стоимости советских автомобилей, исходя из такого официального курса, то отечественные машины действительно были весьма доступными транспортными средствами. Однако, в пересчёте на современные реалии, цена «исчадий» советского автопрома является отнюдь не «социально-доступной».

Перевод цены в существующие реалии

Если в эпоху СССР американский доллар «официально» стоил примерно 0,6 рубля, то в настоящее время в России за 1$ придётся выложить почти 80 отечественных «рубликов». Исходя из таких данных, эксперты подсчитали, сколько в переводе на современную валюту стоили бы новые автомобили эпохи СССР.

ЗАЗ-968М

В 1980-е годы малолитражка Запорожского автозавода имела ценник в 5 тыс. советских рублей. По тогдашнему «официальному курсу» — чуть больше 8,3 тыс. $. При заработной плате рядового советского рабочего в 120-150 рублей, для покупки «Запорожца» ему пришлось бы откладывать всю свою зарплату на протяжении примерно 37 месяцев.

Исходя из простой математики, в современной России за новый ЗАЗ-968М пришлось бы выложить примерно 660 тыс. рублей.

Москвич-412

Примерно же в такую сумму, как «Запорожец», обошёлся бы в настоящее время и «четыреста двенадцатый Москвич». Такое авто было престижнее, чем Запорожская «малолитражка». Однако примерно 38 отложенных на сберкнижку зарплат требовалось рабочему СССР для приобретения седана «Москвич».

ВАЗ-2101

Ценник легендарной «копейки» в эпоху СССР составлял 6 тыс. «деревянных» или примерно 46 средних советских заработных плат. На нынешнюю отечественную валюту стоимость нового ВАЗ-2101 могла бы доходить до 800 тыс. рублей.

ГАЗ-24

Самый престижный легковой автомобиль 1980-х годов в СССР – ГАЗ-24 «Волга», оценивался в 10 тысяч советских рублей. Исходя из предыдущих подсчётов в начале 2020-х годов в России такая машина с конвейера обошлась бы «счастливчику» примерно в 1 млн 300 тыс. рублей.

И всё-таки роскошь

Простые советские модели «средств передвижения» в переводе на современные деньги, стоили порядочные суммы. В 2020 году новый «Запорожец» имел бы ценник, вполне сопоставимый со стоимостью кроссовера Renault Duster. За деньги, потраченные на новенькую «Волгу», россиянин мог бы себе позволить приобрести в салоне «Тойоту Камри», причём с полным набором дополнительных опций.

Хорошо, что машина в какой-то степени у нас перестала быть роскошью. И народ средствами передвижения худо-бедно себя обеспечил. А то мировой кризис, коронавирус – цены растут как на дрожжах. Тут на хлебушек бы хватило, иной раз, зайдя в магазин, подумаешь, а не то что на автомобиль.

А у нас еще есть публикации про автомобили:

А любопытное об историческом тоже можно найти:

По инф. 1rre.ru

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