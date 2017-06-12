Авто для пенсионера: не роскошь, а необходимость

Современные пенсионеры уверенно ломают стереотипы о том, что после выхода на заслуженный отдых активная жизнь приостанавливается. Наоборот, люди осваивают новые профессиональные сферы, тратят больше времени на поддержание своего здоровья, отправляются в путешествия, заводят друзей или приобретают разные хобби.

Для энергичного времяпрепровождения многие взрослые возраста «пенсия+» стремятся купить автомобиль. Здесь, естественно, большое количество плюсов. Единственный нюанс – траты на ремонт или приобретение необходимых составляющих. Но сейчас огромный выбор как новых элементов, то и бывших в употреблении. Например, резина б/у pirelli. Это качественные покрышки по весьма доступной цене, которые могут служить хозяину авто долгое время. Отработав несколько сезонов резина сохраняет свои рабочие параметры. Теххарактеристики: летний и зимний вариант, остаток протектора до девяноста пяти процентов, разная ширина профиля.

Первый важный плюс наличия собственного транспортного средства – отказ от услуг общественных средств передвижения. Ведь не все любят ездить до нужного места, так сказать, в «большом коллективе». И личное авто в этом очень помогает. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы делают остановки только в строго отведенных местах. А к больнице, к примеру, пожилому человеку приходится добираться пешком. Но свой автотранспорт выручит и доставит прямиком до пункта назначения.

Пожилые люди стремятся делать с пенсии оптовые закупки. И тут тоже понадобится свой автомобиль. Просить подвезти никого не надо, транспорт подождет хозяина столько времени, сколько потребует «продуктовый шоппинг», всю поклажу можно тщательно разместить в багажнике, а если не входит, то и в салоне. То же касается и распродаж. Ну кто как не собственное авто «с ветерком» доставит человека в выбранную скидочную точку.

Еще свое авто необходимо для посещения разных культурных мероприятий. Часть из них – концерты, театральные постановки – назначаются для зрителей в вечернее время. И после отдыха для души особо приятно будет прокатиться по успокаивающемуся городу, осмысливая полученные впечатления. А может и остановиться и поужинать в каком-нибудь хорошем ресторанчике или кафе.

И, конечно же, собственный автомобиль просто необходим для выездов на любимые «шесть соток», в лес за грибами или за ягодами или просто на природу, чтобы искупаться в водоеме и полакомиться традиционным шашлыком.

Кто не купил еще себе подходящее авто, возможно, в ближайшем будущем сделает такое приобретение. Ведь личное транспортное средство уже далеко не роскошь, а необходимость, полный комфорт, свобода и независимость!

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