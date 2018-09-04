Аудиосказки братьев Гримм: знакомство с германским фольклором

Аудиосказки – отнюдь не современное изобретение. В эпоху радио записи пьес, рассказов и даже романов они пользовались огромной популярностью. Пришедшие им на смену грампластинки с голосами профессиональных дикторов, актеров, читающих стихи, прозу, детские сказки, расходились огромными тиражами.

В цифровую эпоху у современных родителей остается все меньше времени и сил на чтение своим детям. Именно поэтому аудиосказки братьев Гримм и других авторов с мировым именем стали для них настоящим спасением. Некоторые даже слушают их по дороге на работу и с работы, чтобы позднее пересказать одну из удивительных историй на ночь своему малышу.

Что такое аудиосказки и в чем их польза

Аудиосказка – запись произведения на специализированном оборудовании, прочитанного профессиональными актерами с соответствующим тексту звуковым, шумовым, музыкальным сопровождением. Распространяется такой аудиоконтент не только путем физических продаж, но и интернет-скачивания. Последнее сделало записи более доступными и популярными потому, что ресурсы позволяют быстро скачать не только одиночные произведения, но и целые книги, сборники.

О пользе такой аудиопродукции родители и специалисты спорят до сих пор. И если минусы аудиопроизведений легко подвергаются сомнению и достаточно спорны, то плюсы велики и разнообразны. Так каковы же, на самом деле, положительные эффекты от прослушивания этого контента? Когда ребенок слушает запись художественного текста, который создали для него известные детские авторы, у него:

развивается воображение, фантазия, образное мышление;

создается определенный эмоциональный настрой, отклик;

вырабатывается навык сопереживания;

укрепляется память;

возникает желание поделиться услышанным, либо воспроизвести его через образную речь, подражание героям, пантомиму.

Естественно, что текст сказки и аудиосказки озвучивается профессиональными актерами. Кстати, многие известные актеры ощутили первое желание играть именно в момент прослушивания аудиопостановок. Слушая правильную, грамотную речь, ребенок получает первые навыки классического произношения слов, фраз, привыкает в будущем говорить без ошибок, красиво. Это поможет малышу в последующем общаться с людьми, выражать свои мысли. В качестве музыкального сопровождения в аудиопостановках используется классическая музыка, что благотворно влияет на вкус слушателей, формируя его на достаточно высоком уровне.

Аудиосказки отвлекают современных детей от компьютеров, телевизора, дают возможность их глазам отдохнуть от вредного излучения и напряжения. Прослушивание этих текстов сокращает потребление сомнительного телевизионного и игрового контента, что, безусловно, идет подрастающему поколению только на пользу.

Незаменимы сказочные аудиозаписи и в длинных поездках, перелетах, даже в пробках и очередях, когда маленький ребенок постепенно теряет терпение и начинает вести себя не совсем адекватно. Здесь как нельзя кстати бывает нужен ноутбук, планшет или простой плеер с наушниками, позволяющий слушать сказки, которые отвлекут и успокоят раскапризничавшегося малыша.

Немного о братьях Гримм

Шарль Перо, Ганс Христиан Андерсен, Эрнст Теодор Гофман... В ряду этих авторов Яков и Вильгельм Гримм занимают полноправное и заслуженное место. Их жизнь не была похожа на жизнь мировых знаменитостей. Скромное существование братьев было обусловлено ранней потерей родителей и познанием тягот тяжелого труда. Но это не помешало тетке мальчиков дать им образование, которое помогло в полной мере раскрыть их уникальные способности.

В результате, братья превратились в крупнейших немецких лингвистов и исследователей XIX века, а многие ученые называют их основоположниками германистики и немецкой филологии. Серьезная научная деятельность не помешала авторам заниматься любимым делом – собиранием фольклора. Они искали древние записи в библиотеках, «охотились» за древнейшими рукописями и книгами. Именно в этих «экспедициях» и родились тексты сказок, которые в 1812-1815 гг. были изданы в виде двухтомника, содержащего более двух сотен народных, литературно переработанных текстов.

Особенности сказочных произведений братьев Гримм

Сложно найти хотя бы одного взрослого, который не слышал в детстве, не читал сам сказки братьев Гримм, издающиеся по сей день солидными тиражами. Их популярность вполне заслужена, потому что их тексты отличаются:

сочным, красивым языком;

игрой слов, выражений;

звукоподражанием;

невероятной, фантастической образностью;

использованием разнообразных литературных приемов;

концентрацией мудрости целого народа, заключенной в моральной составляющей историй и большом количестве поговорок, пословиц.

Фольклор под пером этих писателей-сказочников по-настоящему ожил. Герои их историй обладают истинным шармом, харизмой, силой, притягательностью. «Гензель и Гретель», «Госпожа Метелица», «король Дроздобород», «Русалка», «Ганс», «Мальчик-с-пальчик» – перечислять их можно долго. Каждому малышу будет очень интересно проводить время в такой компании, в которой он научится самому главному: распознаванию Добра и Зла, а также ценности настоящих человеческих отношений.

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