Аренда спецтехники: использование интернет-сервиса, применение машин и их параметры

Многие частные лица и компании не могут себе позволить приобрести специализированную технику, так это дорогостоящая покупка, и для проведения работ пользуются услугами аренды. В арендном соглашении прописывается предмет договора (какая техника будет арендована), наличие экипажа (ведь не все могут управлять специальными машинами), длительность использования, оговаривается цена, которая может быть фиксированной, почасовой и т.д.

Интернет значительно расширил возможности поиска техники, которую можно взять в аренду. Для этого существуют специальные сервисы. Например, можно воспользоваться платформой по аренде спецтехники (не являющаяся компанией и посредником) TEHNOBOSS.COM. Здесь арендодатели могут разместить информацию о своей спецтехнике (допустим, об аренде манипуляторов (КМУ) - https://tehnoboss.com/tehnika/podyemnaya-tehnika/krany-manipulyatory/), а желающие, в свою очередь, рассматривают предложения и, если все устраивает, пользуются ими.

Манипуляторы (КМУ) могут быть арендованы для производства разных видов работ. В части строительства это может быть демонтаж металлоконструкций, перемещение и транспортировка строительных грузов, вывоз отходов и т.д.

Краны-манипуляторы используются при погрузке, перевозке и разгрузке разных грузов: малогабаритной сельскохозяйственной техники, стройматериалов и т.д.

Также при помощи данной специализированной техники можно осуществлять монтажную деятельность. Это метало- и ограждающие конструкции, агрегаты электрического или холодильного назначения.

Осуществляется при помощи манипуляторов (КМУ) подача в труднодоступные места разного рода инструментов и оборудования. Такими местами могут быть оконные проемы, котлованы и т.д.

Может быть осуществлен функционал эвакуатора - если сломалась техника или необходима перевозка автомобиля.

Кран-манипулятор заказчики берут в аренду, ориентируясь на разные параметры техники. Это, к примеру, максимальное выдвижение и укорачивание стрелы, грузоподъемность, высота при подъеме и опускании, поворотный радиус крана и надежность подвески. В зависимости от грузоподъемности могут быть легкие виды КМУ, средние или тяжелые.

Пользователи ценят технику, которая имеет возможность установки дополнительного оборудования, может быть многофункиональной. Среди плюсов манипуляторов - работа с большими массами, экономия времени, оперативность и выполнение сложных задач.

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