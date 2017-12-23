Аренда квартиры: нюансов достаточно

Иногда бывают ситуации, когда человеку нужно арендовать квартиру. Например, на несколько месяцев понадобилась помощь бабушки, а та не хочет стеснять семью и предпочитает пожить рядышком, но отдельно.
При предполагаемой аренде многие обращаются к профессионалам, то есть к риелторам агентств недвижимости, которые помогают клиенту снять квартиру в Миассе, Иркутске, Москве, Хабаровске или другом выбранном городе или небольшом населенном пункте. Элитное это будет жилье, комфорт- или экономкласса, квартира в стиле лофт или небольшой дом в черте города – все будет зависеть от условий и необходимостей арендатора.
Предложений об аренде на рынке недвижимости сейчас очень много. Однокомнатные, квартиры, «двушки», «трешки», в любом районе и поблизости с нужной инфраструктурой. Человеку в возрасте на все это нужно обратить внимание.
Этажность очень важна. Особенно, если дом высотный и квартира находится выше пяти-шести уровней. Нужно учесть, что в работе лифта иногда случаются сбои и тогда человеку нужно иметь силы добраться до квартиры в пешем порядке. Кому-то будет приоритетным наличие рядом аптечного пункта, магазина шаговой доступности, а кому-то понадобится библиотека, спортзал, остановка общественного транспорта или зеленая зона с тренажерами для взрослых и т.д.
Стоит до подписания договора поинтересоваться соседями, особенно близ расположенных квартир. Не всегда их общество может устраивать, даже за дверью отдельной жилплощади. Скандалисты, люди, подверженные разным пагубным привычкам, которые могут мешать другим – таких соседей никто не отменял. И чтобы не проводить время в арендованной квартире с отрицательными эмоциями, нужно позаботиться об информации, кто же живет рядом с вами.
Стоит позаботиться о договоре аренды. Заключив его «на словах», можно быть выгнанным недобросовестным арендодателем из квартиры до окончания оговоренного срока. И тут вряд ли будет возможна чья-то помощь. В письменном договоре, который сразу после подписания обретает силу, стоит оговорить как можно больше разных условий. Основные моменты: оплата за коммунальные услуги, телевидение и Интернет, какова ежемесячная уплачиваемая сумма, до какого числа она будет вноситься и сколько времени человек будет арендатором жилья.
Пока хозяева квартиры не оставили человека в арендованном жилье, стоит взять у них телефоны управляющей компании, старшего по дому или подъезду, контакты сантехников, электриков и аварийных служб.
Обратив внимание на вышеперечисленные нюансы, человек сможет с комфортом прожить в снятой квартире оговоренное время.
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