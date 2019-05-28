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Археологи раскопали в Риме голову мраморной статуи... Сохранилась хорошо!
Polit.ru   
28 Мая 2019 г.
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Во время раскопок в археологической зоне императорских форумов Рима археологи нашли хорошо сохранившуюся голову античной мраморной статуи. Голова оказалась использована как строительный материал при возведении стены в XVI веке.

Раскопки проходили вдоль виа Алессандрина – улицы, проложенной по приказу кардинала Микеле Бонелли, племянника папы Пия V, между форумами Нервы и Траяна. При ее строительстве низменная территория между двумя форумами была осушена, очищена от руин древних построек, выровнена с окружающим рельефом при помощи подсыпного грунта. Улица существовала до 1930-х годов, когда она была снесена во время строительства нынешней улицы Императорских форумов (Via dei Fori Imperiali).

  • В апреле стало известно о сенсационных находках также в Германии и Казахстане. В первом случае удалось обнаружить огромный клад монет XIV века. Его нашли двое энтузиастов  в окрестностях города Эльванген. Мужчины прочёсывали землю с помощью металлоискателя и наткнулись на залежи серебряных геллер – разменных монет средневековой Европы. Сейчас специалисты приводят монеты  в порядок. Летом их выставят на всеобщее обозрение. В Казахстане строители, в свою очередь, обнаружили древние захоронения во время рытья котлована для возведения здания восточной бани. Здесь нашли черепа и кости, которым насчитывается несколько сот лет.

Археологи раскопали стену с первых дней работы на участке. Она располагается ниже современного уровня земли, но на несколько метров выше древних слоев. Один из каменных блоков в стене оказался головой статуи, которую каменщики XVI века даже не стали обтесывать, а просто закрепили ее среди других камней.

Когда голову извлекли, специалисты пришли к выводу, что она относится к императорской эпохе. Судя по украшающему волосы статуи венку из плюща и несколько женственному облику, археологи полагают, что она изображала Диониса. В пустые ныне глазницы когда-то были вставлены глаза, изготовленные из драгоценных камней или стекла. Такой стиль типичен для скульптур первых двух веков императорской эпохи.

Сейчас мраморная голова отправлена в Музей императорских форумов, где она будет очищена и займет место в постоянной экспозиции.

Polit.ru

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