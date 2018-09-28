Apple Watch Series 4: большие и функциональные умные часы с интересными возможностями

28 сентября компания Apple запустила новую линейку современных гаджетов. Среди свежих поступлений, конечно же, можно найти обновлённый iPhone XS, его прокачанную версию iPhone XS Max и смарт-часы Apple Watch Series 4.

Четвертое поколение умных часов Watch обзавелось, наверно, самым крупным обновлением за всю историю существования этой линейки. И в первую очередь значительным изменениям подвергся дизайн устройства.

Дисплей увеличился аж на 35% по сравнению с предыдущими моделями, так что пользоваться часами теперь стало намного удобнее. На большом экране умещается больше информации, чему также способствует «безрамочный» вид новых часов, который они позаимствовали у iPhone.

Не обошлось и без обновления функций гаджета. Одним из основных нововведений в этой области стали медицинские возможности часов, к которым прикрутили датчик ЭКГ. Измерить сердечные импульсы можно просто прикоснувшись пальцем к специальному электроду на устройстве – легко и полезно. Только вот, к сожалению, такую функцию получили лишь американские модели часов, в остальных странах придётся обходиться без наручного ЭКГ-аппарата.

Зато остальными возможностями нас не обделили. К примеру, в часах присутствует функция, которая может определить падение человека и автоматически вызвать экстренные службы.

Apple Watch Series 4 также может стать отличным помощником для тренировок. Часы способны самостоятельно распознать вид тренировки их владельца и выдавать нужные подсказки. Так, любители бега будут предупреждены об изменении темпа, они также смогут вывести на экран различные полезные показатели, чтобы следить за ними прямо во время тренировки.

В остальном всё достаточно просто: звонки, текстовые сообщения, анонсы и музыка в устройстве остались и, по словам Apple, даже улучшились. Система голосовых команд Siri тоже пытается поспевать за обновлениями, развивая свои возможности и свой, пусть даже искусственный, но всё-таки интеллект.

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