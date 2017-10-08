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Анимация в рекламе: все самое передовое, самое лучшее

Ксения ДАВЫДОВА   
08 Октября 2017 г.
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Анимация в рекламе: все самое передовое, самое лучшее

Рекламное видео само по себе не нуждается в рекламе. Его эффективность доказывается каждый день по многу раз, и так происходит во всем мире.

Заказать видеоролик очень полезно для бизнеса и поднятия рейтинга электронного ресурса, поскольку это действенный способ увеличить продажи, поднять посещаемость сайта, каталога, электронного магазина. Что уж говорить о клипах, размещаемых в популярных социальных сетях! Они помогут тысячам, если не миллионам людей узнать о вашей компании, о предлагаемых услугах, о блогах, видеохостингах и многом другом.

Особенно высоко ценятся анимационные ролики. Рисованное видео резко выделяется из массы рекламных роликов, запомнить его очень легко, а не заметить почти невозможно. Легкая, остроумная форма подачи моментально доносит до зрителя все важные моменты информационного посыла. Как показывает практика, применение анимационного видео увеличивает посещаемость сайтов в два или три раза как минимум.

Это штучный товар, создать подобное видео могут только талантливые профессионалы. К счастью, заказать видеоролик сейчас не проблема, да и цена обычно позволяет. Стоимость оплаты, как правило, доступна большинству заказчиков даже несмотря на то, что в связи со сложной экономической ситуацией цены постоянно колеблются. Нужно только поискать компанию, которая предложит безупречное соотношение высокого качества и доступной цены. Все что потребуется от исполнителя – это мастерство, творчество, внимательность к деталям и выполнение поставленной задачи в оговоренные сроки.

Для полноты представления о том, как создаются анимационные ролики, нужно знать, что процесс состоит из нескольких частей. Он включает в себя написание сценария и текста для диктора, озвучивание, прорисовку всех персонажей и необходимых сцен, создание анимации и музыкальное сопровождение. Так рождается на свет уникальное произведение – рекламный ролик вашей компании!

Существует и такая услуга как создание видео на основе готовых сцен и персонажей. Это удачный вариант для презентаций, распространения известных продуктов и услуг. Знакомые сюжеты и образы действуют безотказно, а если они работают на вас, то этот оригинальный подход непременно будет замечен и воспринят. Кроме того, расценки на подобные ролики заметно ниже, что позволит оптимизировать расходы в таком важном и необходимом деле, как рекламное продвижение.

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