Анатолию Кузнецову кричали в спину: «Белое солнце пустыни пошло!»

Свою роль в фильме «Белое солнце пустыни» артист Анатолий Кузнецов называл клеймом. Хотя признавался, что любил пересматривать эту картину, но относился к себе на экране как к абсолютно чужому человеку.

В пустыне и космосе надежда только на себя

У наших космонавтов и сейчас есть такая традиция: перед полетом в космос пересматривать фильм «Белое солнце пустыни». После чего они играют в своеобразную викторину, задавая друг другу вопросы. Например: «Какой системы гранаты были у таможенника?», «Сколько стоит Сухов?», «Какую икру ел Верещагин?», «Как звали жен Абдуллы?»

Началась эта традиция в 1971-м, когда кто-то положил в ракету среди прочих кинозаписей пленку с картиной, которая вышла двумя годами раньше. И вот во время просмотра фильма на космической станции на какое-то время выключился свет. Совсем! Темно. Тишина. Вдруг включился магнитофон и раздался голос товарища Сухова: «Здорово, отцы!»

Героя Анатолия Кузнецова космонавты ассоциировали с собой: он не суетится, справится с любой сложной ситуацией, потому что надеяться не на кого – как в пустыне, так и в космосе. Однажды на творческой встрече Кузнецова с космонавтами его попросили назвать имена всех жен Абдуллы. Анатолий Борисович начал перечислять: «Зарина, Джамиля, Гюзель, Гюльчатай...» И сбился. А потом сказал: «Вы же понимаете, эти жены не мои. Почему я всех их должен помнить?!» Кстати, в свое время король Марокко Хасан II приказал фильм «Белое солнце пустыни» не показывать в его стране. Ведь у самого короля было только две жены, а у Абдуллы – девять.

– В гареме была текучесть кадров: кто-то уезжал, приезжал, подменяли друг друга. Когда не хватало, мужчины надевали паранджу, – смеялся, вспоминая съемки, режиссер Владимир Мотыль.

– Для Кузнецова роль Сухова – это было его второе «я», – делится с «Собеседником» актриса Лариса Лужина, которая дружила с артистом. – И что бы он ни говорил, Толя был благодарен своему герою. Да, поначалу переживал, что его только так и называют: Анатолий Борисович Сухов. Но потом уже свыкся.

– Все думают, что моя творческая жизнь началась с «Белого солнца пустыни». Это совсем не так, – говорил Кузнецов.

На момент выхода фильма на экраны артисту было 39 лет, и он уже успел сняться более чем в 20 фильмах, среди которых такие популярные, как «За витриной универмага», «Друг мой, Колька!» или «Дайте жалобную книгу».

Роль вымолили с женой в храме

Идея фильма принадлежала сценаристу Валентину Ежову, который однажды услышал байку о том, как басмач во время бегства бросил в пустыне свой гарем. Как сказано в фильме: «Красноармеец Сухов покинул родную деревню в 18 лет и с тех пор странствовал, по его словам, от Амура до Туркестана в составе интернационального революционного пролетарского полка имени товарища Августа Бебеля».

Кузнецов ведь мог получить клеймо одной известной роли и раньше, у Эльдара Рязанова. Например, он пробовался на роль электрика Гриши Кольцова в фильме «Карнавальная ночь», но ее сыграл Юрий Белов. Также актер мог сыграть следователя в «Стариках-разбойниках» (в этой роли снялся Георгий Бурков), председателя кооператива в «Гараже» (но сыграл Валентин Гафт) или еще одного следователя – Подберезовикова в «Берегись автомобиля» (Олег Ефремов). Не случилось по разным причинам.

– Сценарий нашего фильма писали для режиссера Андрона Кончаловского и для его жены Натальи Аринбасаровой, которая вроде должна была сыграть роль главной жены Абдуллы. А Сухова играл Николай Губенко. Два месяца что-то снимал Кончаловский, а потом отказался почему-то от этой работы, – вспоминал Кузнецов.

И тогда снимать фильм предложили режиссеру Владимиру Мотылю. Он попробовал Анатолия Кузнецова, с кем уже работал в кино, и... художественный совет утвердил Георгия Юматова! Но он в первый же день съемок крепко выпил, подрался, получил синяки и был отстранен от роли. Мотыль вызвал Кузнецова, который в тот момент тоже был не вполне в форме: сломал лодыжку. Но от съемок актер не отказался. Сам Кузнецов рассказывал, что вместе с супругой поехал в храм молиться, чтобы поправиться к началу съемок. И свершилось чудо!

– Я позвонил Юматову и спросил, не обидится ли он. Жора дал разрешение, – вспоминал Анатолий Борисович. – Если честно, не понимал, что Сухов станет народным героем. С удовольствием работал, интересный режиссер, коллектив, но не более того.

Владимир Мотыль поставил задачу актеру: «Ничего не играй, нужно просто стрелять на полсекунды раньше противника, как в западных вестернах».

– Но я стал искать проявление человеческого характера, а не просто стрелять и крутить пистолетами. За американцами все равно не угонимся, – рассуждал Анатолий Борисович.

Хотел утопить гарем

Снимали трудно. В Туркмении, где были основные съемки, – жара, песчаные бури. Жили в палатках воинской части. Чтобы сделать другой дубль без следов на песке, актеру приходилось обходить за барханы целые километры.

Письма, которые красноармеец Сухов писал своей супруге, сочинены режиссером Марком Захаровым.

«А еще скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывете себе, куда вам требуется или по делу какому, даже сказать затрудняюсь...»

– Эти письма можно было прочитать по-разному. А он их читал так, как мог прочитать только Анатолий Кузнецов, потому что, думаю, внутренне он обращался к своей жене Саше, – говорит в разговоре с нами один из авторов сценария фильма Рустам Ибрагимбеков.

К слову, с будущей женой – дочерью полярного летчика Анатолия Ляпидевского – артиста познакомила его сокурсница по Школе-студии МХАТ Галина Волчек. Кузнецов прожил с Александрой 59 лет. Она умерла в прошлом году, пережив мужа на пять лет.

Свою Катерину Матвеевну Сухов видел во снах. Один сон не вошел в фильм: красноармеец бросает с корабля в воду весь свой гарем, а на парусе – портрет его супруги. Но в кадре Кузнецов это делал так бережно и трогательно, что режиссер понял: этот человек не способен совершить подобное.

Наполовину отснятый материал художественному совету не понравился. Фильм предлагали закончить режиссерам Михаилу Швейцеру или Владимиру Басову. Но Кузнецов по настоянию жены пошел к чиновникам и выпросил продолжение съемок. Хотя за съемочный период, который длился в общей сложности чуть больше года, Кузнецов получил не такую уж большую сумму – около 400 рублей.

Когда фильм вышел на экраны, актер стал бешено популярным. Когда шел по улице, в спину ему кричали: «Белое солнце пустыни пошло!»

– Я всегда хотел сыграть отрицательного героя, но после «Белого солнца пустыни» мне не давали этого сделать, – говорил с досадой Анатолий Борисович.

Зато в 1990-х, когда для актеров кино оказалось мало работы, именно товарищ Сухов спас артиста. Кузнецов ездил по городам со своими творческими вечерами, пел «Госпожу удачу». Это помогло выжить.

В 2012 году Анатолию Кузнецову диагностировали онкологию, с которой он боролся два года. По одной из версий, в начале марта 2014 года актер специально выпил сразу три капсулы прописанных лекарств вместо одной. Сердце остановилось. Жена полагала: он это сделал специально, чтобы никого не мучить.

«И пришел мне черед домой возвратиться», – говорил его Сухов в фильме, который заканчивается кадрами того, как красноармеец уходит вдаль по пескам. И неизвестно, погибнет он или вернется к своей Катерине Матвеевне. У зрителей создалось впечатление, что товарищ Сухов ушел в вечность.

Крылатые фразы Сухова:

«Мертвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно».

«Восток – дело тонкое».

«Народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком».

«Называйте меня просто: товарищ Сухов».

Легендарный актер и легендарное кино. И человек, и киноработа навсегда оставили след в сердцах многих поколений людей. Побольше бы таких разноплановых, красивых, фактурных и интеллигентных актеров и побольше бы лент, которые цепляли за душу, как и «Белое солнце пустыни».

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