Аналитический разбор турнира The International 2019

Вот и закончился главный турнир года по Dota 2 The International 2019. Соревнование, которое ждал весь киберспортивный мир, проходило в китайском Шанхае с 20 по 25 августа. Все матчи приняла ставшая уже знаменитой Мерседес-Бенц-Арена, заполнить которую без труда смогли тысячи местных болельщиков.

Конечно, присутствовали на турнире и зрители из других стран, страстно поддерживавшие своих любимцев. Но популярность Доты 2 в поднебесной настолько велика, что толпы китайских болельщиков попопросту заглушили всех остальных поклонников игры.

Игнор соперников

К сожалению, не обошлось и без небольших неприятностей. Дело в том, что местные болельщики, неистово поддерживавшие китайские команды, слишком вяло реагировали на выступления других участников. Такого не наблюдалось ни на одном из предыдущих итоговых соревнованиях, проходивших в Северной Америке.

В остальном же первый мировой чемпионат, местом проведения которого выступил не североамериканскй континент, прошел без нареканий. А редкие претензии и критические отзывы на технические накладки и разного рода проблемы оказались обычными вбросами, не имеющими ничего общего с объективной реальностью.

О том, что турнир оправдал возлагающиеся на него ожидания, свидетельствует тот факт, что местом следующего The International 2020 был выбран благополучный Стокгольм. Это значит, что организаторы соревнования признали, что турнир действительно стал по-настоящему международным.

Немного о призовом фонде

Главным событием турнира стал его рекордный призовой фонд, планомерно растущий от соревнования к соревнованию. В этот раз команды-участницы разыграли между собой почти $35 000 000.

Победитель заработал $15.6 миллионов, а значит, каждый игрок коллектива пополнил свой счет немногим более, чем 3 000 000 долларов. Немногие спортсмены-профессионалы могут похвастаться подобными успехами на спортивной стезе.

Само собой, выросли доходы и остальных команд, участвовавших в турнире. Так, коллективы, занявшие последние четыре места, получили чеки на сумму $506 000, что очень неплохо а масштабах профессионального спорта. Для сравнения, чемпион мира по биатлону текущего сезона Йоханнес Бе заработал не более 100 000 евро.

Если сравнивать с доходами игроков на примере The International прежних лет, то украинская команда NaVi, замнувшая 16-ку лучших, заработала больше команды, занявшей второе место на TI 2011.

Незабываемые моменты турнира

Европейская команда OG не только выиграла The International 2019, но и стала первым коллективом, которому удалось сделать это дважды.

В достаточно недолгой истории турнира, наверное, не было такого, чтобы команда, весь сезон звезд с неба не хватавшая, вдруг взяла и выиграла The International. До самого начала соревнования в нее никто не верил: ни специалисты, ни букмекеры, ни даже преданные болельщики.

Первые встречи в группах перевернули все с ног на голову. Перед всеми предстала команда единомышленников, где каждый знает, что ему делать уже в следующую секунду. Европейский коллектив увереннее всех выглядел и на групповой стадии и в плей-офф.

Единственными, кто смог составить хоть какую-то конкуренцию OG по ходу турнира, стала команда Team Liquid, также представлявшая европейский континент и ходившая в числе главных фаворитов соревнования до его начала. Но как не старался финалист показать свое умение и настойчивость в Гранд-финале, силы оказались не равными и OG были сильнее, что дало им возможность без особого труда обыграть оппонентов.

Несбывшиеся надежды

Перед турниром на победу настраивались сразу несколько команд, показывавшие по ходу сезона отличные результаты. Оправдать возложенные ожидания смогла разве что команда Team Liquid, которая хотя бы добралась до Гранд-финала.

Надежды многочисленных фанатов не смог оправдать китайский коллектив PSG LSD, уступивший в поединке неудачливым финалистам.

Жесточайшее разочарование принес российский коллектив Virtus Pro, участники которого по ходу турнира допустили несколько трагических ошибок. Итогом стало неутешительное место в третьей по силе четверке. А перед турниром считалось, что непопадание в финал станет для команды провалом. Вероятно, настала пора серьезных изменений в составе коллектива, наделавшего много шума в закончившемся сезоне.

Второй представитель стран постсоветского пространства, украинская команда NaVi выступила еще хуже. Но в их провальном выступлении наличествует хоть какая-то логика: команда на протяжении всего сезона выступала ни шатко, ни валко, с трудом пробившись на турнир только по итогам квалификационного раунда.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ