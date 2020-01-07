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Амазонки из греческих мифов — не вымысел? На юге России найдены захоронения древних воительниц
|Марк Бридж, The Times
|07 Января 2020 г.
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"В мифах и фильмах категории B их изображали как грозных воительниц, ненавидящих мужчин, и часто списывали со счетов как порождение воспаленного мужского воображения. Теперь же археологи утверждают, что четыре женщины, захороненные вместе на юго-западе России с оружием и золотым головным убором, были настоящими амазонками-воительницами, история которых не такая страшная, но столь же захватывающая", - передает The Times.
"Женщины, которые умерли около 2,4 тыс. лет назад, были обнаружены в одном из 19 курганов возле села Девица в Воронежской области в скифской могиле, и находка эта беспрецедентна, - указывает издание. - Принадлежности одной молодой женщины и девочки лет 12-13, захороненные вместе с ними, по-видимому, были украдены в древние времена. Однако два скелета в гробнице были найдены нетронутыми. Один принадлежал молодой женщине, похороненной (...) в "позе наездницы" и с двумя копьями рядом с ней. Также при ней были бронзовое зеркало, браслет из стеклянных бусин и два греческих глиняных сосуда, в том числе чаша (kantharos), изготовленная во второй четверти IV века до нашей эры".
"Другой скелет принадлежал женщине старшего возраста, от 45 до 50 лет. Она была захоронена в парадном золотом головном уборе (kalathos), свидетельствующем о высоком статусе - первом в своем роде, найденном в скифской гробнице. Она также была похоронена с железным ножом и редким раздвоенным наконечником стрелы", - говорится в статье.
"Учитывая наличие в кургане оружия и более 30 наконечников стрел, железные ножи и хомуты для лошадей, исследователи из Института археологии Российской академии наук пришли к выводу, что все четыре женщины были скифскими воительницами, которые, по их мнению, послужили вдохновением для амазонок из греческих мифов, таких как королева Ипполита", - передает The Times, добавляя, что" скифы были группой древних племен воинов-кочевников, которые говорили на язык иранской группы и процветали в Восточной Европе и Центральной Азии примерно с 800 г. до н.э. до первых веков нашей эры".
"Валерий Гуляев, который руководил раскопками, сказал, что захоронения вооруженных женщин являются относительно распространенным явлением в регионе, но это - первый случай, когда были обнаружены "четыре амазонки такого разного возраста" в одном захоронении. Исследователи говорят, что такие женщины, вероятно, защищали скот, имущество и жилища своих общин тогда, когда мужчины отправлялись в дальние военные экспедиции".
"Эти находки были сочтены еще одним доказательством того, что амазонки из греческих мифов не были полным вымыслом, как считалось ранее, а были вдохновлены контактами между греками в Черноморском регионе и скифами", - указывает газета. (...)
История сохраняет память человечества о прошлом, о его героях и значимых событиях. Во время раскопок археологи порой отыскивают удивительные находки, которые влияют на имеющиеся представления о былых временах, заставляют людей дополнять свои знания, а порой и переосмысливать их. Вот здесь, например, мифическое имело под собой какие-то реальные основы. Удивительно!
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