Алла Пугачева — в День рождения своих двойняшек: «Счастье!»

В день пятилетия двойняшек Лизы и Гарри Примадонна выложила трогательное видео.

На своей официальной странице в социальной сети Алла Борисовна выложила ролик с милыми кадрами семейной жизни и подписала в микроблоге: «Счастье!».

Ровно пять лет назад Примадонна вновь стала матерью – в ее жизни появились два очаровательных создания, которыми теперь каждый день любуется вся страна — двойняшки Лиза и Гарри Галкины. С появлением малышей сценическая активность Пугачевой заметно снизилась — женщина полностью ушла в семью.

Обретя настоящее семейное счастье, к 69 годам Алла Борисовна заметно расцвела, похудела и изменила имидж. Известно, что звезда серьезно подошла к вопросу сохранения здоровья и физической формы, изменив пищевые привычки и включив в повседневный режим спорт. Но поклонники Пугачевой уверены, что главная причина преображения Аллы — любящий муж Максим Галкин и дети.

При этом Алла Борисовна прекрасно осознает свой возраст и способна к искренней самоиронии.

«Да! Я старая! И ничего с этим я поделать не могу. И говорить о том, что у меня душа молодая, я тоже не буду. Да, я старею! Уже ложишься и думаешь, проснуться бы... (...) Не надо тут насмехаться — это само по себе смешно, и мне тоже. Да плевать я хотела! Мне главное, чтобы ножки мои ходили — красивые до сих пор», — смеясь заявила Примадонна на интервью с Олегом Меньшиковым.

По инф. uznayvse.ru

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