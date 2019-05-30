Актуальное зеркало Олимп, обновление сайта BingoBoom, новый счастливчик с крупным выигрышем и другие события букмекерского сегмента

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Интернет-ресурсы организаций, фирм, в том числе и букмекерских контор, должны быть интересными, запоминающимися, комфортными для своих посетителей и постоянных пользователей. К этому стремятся все. Было объявлено и об обновлении сайта БК BingoBoom. Известно, что площадка получила новую визуализацию и модернизированный программный движок. Эти нововведения положительным образом отражаются на производительности сайта и удобстве работы с ним. Иногда, к слову, ресурсы БК по разным причинам могут временно не работать, и тогда предусматриваются сайты-дублеры, представляющие собой полную копию официальной площадки, куда могут заходить пользователи. Актуальное зеркало Олимп http://sportlife.bet/zerkalo-olimp/, к примеру, в их числе. А информацию о работе такой площадки можно посмотреть по ссылке.
У BingoBoom имеются и другие отличные новости. Это акции, которые направлены на новых и старых клиентов. В доступе для клиентской аудитории теперь дэшбоард со всеми акциями, возможность накапливать кэшбэк с заключенных пари и бонус в 50 тысяч рублей на депозит.
Выигрыш в больше чем два миллиона рублей получил игрок БК за суперэкспресс
Выигрывать всегда приятно, а уж больше чем 2 миллиона рублей - тем более. Так крупно повезло одному из игроков букмекерской конторы "БалБет". Счастливчик смог выиграть суперэкспресс, коэффициент был 76 671. Из 15 беттор угадал целых 14 событий. Ставка у него была всего 30 рублей, а результат впечатляющий, озвученный выше, - больше 2 миллионов.
Кто будет новым главой британского Парламента, размышляют и букмекеры
Несколько дней назад Тереза Мей рассказала об уходе с своего поста. До этого события остается еще несколько дней (оно состоится 7 июня текущего года), а букмекеры уже начали прием ставок на нового главу британского Парламента. Главным претендентом аналитики британских БК считают Бориса Джонсона. Еще один из ключевых претендентов - Доминик Рааб, а третье лицо - Майкл Гоув. Коэффициенты по этим трем претендентам соответственно 2.20, 5.50 и 10.0.
Делать спортставки смогут жители американского штата Айова
Американский штат Айова стал третьим, где в текущем году были легализованы спортивные ставки. Власти территории приняли законопроект, который узаконил БК и беттинг в этом штате. Заключать пари на соревнования с участием команды местных колледжей игроки не смогут. Компании, которые будут оказывать беттинговые услуги на данной территории, должны будут внести определенный лицензионный сбор. Сумма налоговых отчислений составит 6,75% от доходов БК.
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