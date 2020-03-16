Актуальное предложение сегодняшнего дня – мобильная реклама

Смартфоны – очень удобные устройства, ими пользуется большая разноплановая аудитория. С помощью этих гаджетов люди читают новости, смотрят фильмы, развлекаются в игры, общаются, фотографируют себя и всё вокруг или снимают видео и т.д. И с этим огромным количеством людей хочет взаимодействовать и бизнес, который в свою очередь стремится заинтересовать аудиторию пользователей смартфонов рекламой.

К примеру, эффективно работает мобильная реклама «Билайн» (подробности о ней можно узнать здесь: https://smsc.ru/beeline-sms/). Она приходит абонентам данного оператора связи в виде SMS-сообщений. SMS адресованы пользователям, которые дали согласие на получение рекламных рассылок.

В целом такой инструмент удобен и тем, кто дает рекламу, допустим через того же оператора «Билайн», и тем, кто ее читает. К примеру, крупная обувная сеть вовремя сможет посредством рассылаемых SMS информировать клиентов, как настоящих, так и потенциальных, о намечаемых акциях, объявленных или планируемых скидках, розыгрышах призов, в которых могут участвовать покупатели, купившие товары на определенную сумму или из какой-нибудь категории и т.д. При этом, выбрав как инструмент мобильную рекламу, компания заплатить меньшую сумму, чем за другие виды рекламных форматов.

Выгодно быть в курсе и тем, кто подобные SMS просматривает. Получатели рекламных рассылок будут в числе первых, узнавших новости компании из первых рук, и, естественно, если появится интерес, быстро среагируют на полученные сведения. Мобильная реклама полезна в плане своей информативности вовремя, кроме того она безобидна, потому что не стоит пользователю ни копейки. Никаких специальных требований к техническому

состоянию мобильного телефона тоже не надо, так как все устройства имеют функцию приема текстовых сообщений.

Реклама по SMS – самая распространенная среди других видов мобильного информирования. Конечно, у тех, кто является заказчиком отправлений, есть риски, что сообщение не всегда могут прочитать, но тут присутствуют свои тактики. SMS будет, так сказать, висеть в непрочитанных, и на это пользователю все равно или поздно придется обратить внимание. И значит, хоть краем глаза рекламу он все-таки увидит.

В целом мобильная реклама максимально приближает клиента к покупке или услуге и напрямую влияет на поведение потребительской аудитории.

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Среди пользователей растет популярность мобильных приложений, которые по многим позициям обогнали интернет. Соответственно в мобильных приложениях увеличивается и доля рекламы.

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