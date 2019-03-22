Акция Бессмертный полк: подготовка уже начинается

Международное движение "Бессмертный полк" с каждым годом собирает все больше участников. Люди, объединенные идеей сохранения личной памяти о поколении, которое затронула Великая Отечественная война, выходят 9 Мая на улицы городов и небольших поселений и шествуют в колоннах с фотографиями своих родственников - ушедших ветеранов армии и флота, подпольщиков, блокадников, тружеников тыла, детей войны и т.д.

Конечно, многие хотели бы принять участие в этой памятной, масштабной и эмоционально сильной акции, проходящей в День Победы. И тут необходимо немного подготовиться - подобрать фотографию/фотографии, если акция памяти будет касаться нескольких людей, а возможно заказать и транспарант Бессмертный полк.

Последний смотрится аккуратно и красиво, имеет несколько вариантов выполнения. Можно заказать всепогодный материал, которому не страшен дождь, выбрать из разных дизайнерских предложений, с креплением или без него. Обычно перед самой акцией заказов у студий, изготавливающих транспаранты для Бессмертного полка, очень много. И чтобы не попасть в цейтнот, лучше побеспокоиться заранее. Если есть идея пройти в колонне с фотографиями нескольких родственников, то и на такой запрос у исполнителей транспарантов имеются решения, как сделать модель на несколько фото. Фотографий ушедшего человека нет - тоже не беда, можно заказать транспарант с типовой картинкой, где на красивом фоне будут обозначены фамилия, имя и отчество и годы жизни того, о ком хочется сохранить память. В силах специалистов компаний отреставрировать фотографию, если с годами она стала нечеткой, помутнела и т.д.

Редко, но бывают люди, у которых нет родственников, связанных каким-то образом с Великой Отечественной войной, но поучаствовать в шествии Бессмертного полка им хочется. Они могут заказать транспарант с картинкой, которая будет перекликаться с военной праздничной тематикой, и пройтись в колонне с ней. Транспаранты могут быть вертикального, горизонтального плана. В общем, что человеку нужно будет увидеть на модели, все это должно быть оговорено в его заявке на исполнение.

Некоторые заказчики приезжают в офис фирм-исполнителей сами с нужными фотографиями. Но вспомним, что на дворе XXI век - сейчас все можно сделать по Интернету. Заполнить на сайте фирмы онлайн-форму, написать о заявке по электронной почте или созвониться с менеджером нужного направления, загрузить выбранные фото, авансировать работу специалистов, если есть такое условия, либо оплатить весь заказ сразу после его выполнения. Когда транспарант готов, можно приехать в фирму и забрать его или при заполнении заявки сразу указать комфортный способ доставки. Например, в случае с пожилыми людьми, на дом.

Акция придумана прекрасная, всегда красиво и величественно смотрится колонна, слезы на глазах вызывает шествие. И очень здорово, что благодарные потомки стараются сохранить таким образом память о тех, кто с честью защищал нашу Родину и подарил мир нашей стране.

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