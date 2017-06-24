Академия красоты

Получить новую профессию никогда не поздно, особенно когда занятие приходится по душе. Если вы мечтаете творить красоту и молодость, то ваше призвание – косметология. И для вас есть хорошая новость: Академия образования «Планета красоты» открыла курсы косметологии в Москве.

К обучению допускаются лишь обладатели медицинского образования. Каждый выпускник курсов получает диплом международного образца на русском и английском языках. Академия гарантирует непременное трудоустройство выпускников, этот пункт прописан в договоре.

Занятия проводят профессиональные преподаватели с медицинским образованием. В широкий спектр обучения включены все аспекты профессии косметолога.

Обучение на курсе осуществляется по трем программам:

для начинающих (64 ак. часов) базовый курс (144 ак. часов) расширенный курс (288 ак. часов)

Практика занимает все время обучения. Навыки отрабатываются на моделях. Теоретический базис можно почерпнуть из литературы, которая выдается всем слушателям в печатном виде. Обучающиеся получают все необходимые материалы, профессиональные инструменты и косметику.

Курсы косметологии в Москве включают в себя множество дисциплин, вот лишь несколько из них:

Космецевтика.

Уход за различными типами кожи.

Вапоризация. Вакуум спрей.

Гальванизация. Дезинкрустация.

Ионофорез.

Дарсонвализация.

Микротоковая терапия.

Брашинг.

Прессотерапия.

Массаж.

Форма и коррекция бровей. Окрашивание бровей и ресниц.

Программы ухода за кожей тела. Антицеллюлитная программа.

Прессотерапия в коррекции локальных жировых отложений.

Криопроцедуры: криомассаж, криодеструкция.

Коррекция второго подбородка.

Фонофорез с использованием активных сывороток в зависимости от эстетических проблем.

Термотерапия (контрастный массаж лица).

Сейчас – самое удачное время, чтобы записаться на курсы косметологии. Академия образования «Планета красоты» предоставила скидку 50% на любой курс. Воспользоваться скидкой можно при условии, если вы заключите договор до 30 июня и единовременно внесете оплату за весь курс обучения.

Оплатить обучение на курсах косметологии в Москве можно картами Visa и MasterCard. Возможна рассрочка обучения.

Более подробная информация представлена в Интернете на сайте Академии образования «Планета красоты».

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