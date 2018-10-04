Аэротакси вызывали?

Прототип российского аэротакси проходит лётные испытания.

Компания «Бартини», являющаяся резидентом коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково», закончила сборку третьего прототипа летательного аппарата, предназначенного для перевозки пассажиров в условиях мегаполиса по воздуху.

Уникальное аэротакси уже проходит лётные испытания и эксперименты в области аэродинамических свойств, включающих маневренность, вибрационные характеристики и системы автономного управления. Разработка требует создания соответствующей инфраструктуры, реализация которой уже не представляет никаких трудностей для российских инженеров.

Директор «Бартини» Илья Ханыков заметил, что аэротакси станет прекрасным замещением стандартного общественного транспорта за счёт своей мобильности и скорости движения. По его мнению, расчёт между клиентами и управляющей компанией будет осуществляться посредством мобильных приложений, поддерживающих защищённые транзакции денежных средств.

«В то время как мегаполисы мира погрязли в пробках, мы предлагаем решение в виде малогабаритного летающего транспорта – аэротакси. Для любого крупного города – это будет важным вариантом решения его транспортных и экологических проблем», – подчеркнул он.

«Сейчас летающие автомобили не просто мечта футурологов, но уже реальность, в которой участвует наш проект. По оценкам, экономия ресурсов города при применении технологии аэротакси на блокчейне уже оценивается в миллионы долларов», – заключил Илья Ханыков.

Необходимо отметить, что «Бартини» – наукоёмкая российская компания, основанная в 2015 году. Она разрабатывает летательные аппараты на электрической тяге, новые решения в области вертикального взлёта и посадки, а также изменяющиеся аэродинамические крылья.

По инф. oko-planet.su

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