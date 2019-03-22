Адвокат рассказал о контрольной закупке Росздравнадзора: поможет ли она в борьбе с фальсификацией лекарств?

Фальшивки есть во всех сферах нашей жизнедеятельности: мошенники создают поддельные купюры, на сетевых торговых площадках порой можно встретить фальшивую технику. Но наибольшую опасность представляет фальсификат в фармакологии. Поддельные лекарства могут в буквальном смысле убивать, так что решать эту проблему обязательно необходимо. Сейчас государство захотело разобраться с нездоровым фальсификатом, разрешив ещё в конце прошлого года территориальным органам Росздравнадзора проводить контрольные закупки препаратов. Эксперт рассказала о том, для чего они нужны и что значат с точки зрения закона.

Адвокатское бюро "Нянькин и партнёры" помогло разобраться в непростом вопросе борьбы с лекарственным фальсификатом вместе с адвокатом Ольгой Нянькиной. По словам эксперта, контрольные закупки будут проводиться в сферах оборота лекарственных препаратов, оказания платных медицинских услуг и оборота медицинских изделий.

Условие для проведения такой закупки простое: этот метод необходим, если невозможно как-либо оценить соблюдение требований по торговле лекарствами. Начать закупку могут из-за жалобы гражданина, непосредственного причинения вреда жизни или просто распоряжения органа Росздравнадзора.

Эксперт считает, что контрольные закупки помогут эффективно бороться с рынком контрафактных лекарств низкого качества. А вот в вопросе оказания платной медицинской помощи они вряд ли помогут. Такая форма контроля будет скорее излишней в этой сфере здравоохранения.

В то же время адвокат заявляет, что меры необходимо принимать комплексно. Так, пока здравоохранению не хватает системы государственной стандартизации, да и уголовная, и административная ответственность за продажу контрафактной продукции всё ещё недостаточно проработана. «Крупные дельцы» не боятся небольших наказаний, так что этот вопрос ещё предстоит решить.

При этом контрафактная лекарственная продукция является действительно значимой проблемой для нашей страны. Официальная статистика смертности из-за использования некачественных лекарств при оказании медицинской помощи молчит, но порой сам Росздравнадзор проверяет частные клиники и даже госучреждения, где находят следы такого фальсификата. Очевидно, что использование плохой лекарственной продукции может не только сказаться на процессе лечения, но и привести к гораздо более страшным последствиям.

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