А за нами-то наблюдают…

В магазинах и супермаркетах за людьми наблюдают не только сотрудники и охранники, но также иногда и умное оборудование. Это позволяет обезопасить торговую точку от краж, незаконных проникновений, да и сами работники при таком присмотре чувствуют себя не только защищеннее, но и дисциплинированнее.
Найти качественное оборудование сейчас можно, хорошие предложения присутствуют, к примеру, на сайте Сервис и Сети. Специалисты учтут при выборе самые разные параметры, начиная от наличествующих площадей торговой точки до типов необходимых охраняемых зон. Услуги предоставляются в Москве и Санкт-Петербурге, на работу дается гарантия.
Что конкретно может нести торговой точке установка видеонаблюдения, кроме очевидностей с недобросовестными покупателями? Умные системы будут способствовать улучшению работы персонала. Ведь всегда можно будет увидеть, как продавец-кассир, к примеру, общается с покупателями, как мерчендайзер занимается выкладкой товара в витринах и т.д. Просматривая видеозаписи, руководство магазина может понять, какие ошибки присутствуют в работе сотрудников, проанализировать и найти алгоритм исправлений. Да и сами сотрудники что-либо могут для улучшения обслуживания и работы в целом подсказать. Можно увидеть конкретный момент совершения ошибки, например, при потере товара проследить, кем и когда с ним производились какие-либо действия. При помощи видеонаблюдения можно увидеть, в каких зонах магазина покупательская активность выше, и откорректировать методы организации торговли.
Покупатели, если установлено видеонаблюдение, относятся к торговой точке как к более надежной. Понимают, что их права не будут здесь нарушены, потому что всегда можно найти документальное подтверждение. Покупатели, к слову, должны быть уведомлены, что ведется видеонаблюдение. Табличка с информацией об этом должна размещаться на видном месте и быть хорошо читаемой.
Если торговая точка имеет большую площадь, то хозяева магазинов выделяют приоритетные для видеонаблюдения зоны. К примеру, вход в зал, вход в примерочные, витрины с дорогостоящими товарами, участки с мелким, но востребованным товаров (чупа-чупсы, жевательные резинки) и т.п.
Система видеонаблюдения может осуществлять контроль в прямом эфире или в записи, быть установленной у сотрудников охраны торговой точки или внешней охранной структуры. Исходя из всех нужд и возможностей, и выбирается видеооборудование.
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