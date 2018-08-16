А вы еще не были в Турции на отдыхе?

В последние дни о Турции много говорят и пишут в связи с ее (возможно) начавшимся "геополитическим сближением с Россией". Но Турция, прежде всего для российского потребителя – это один из самых посещаемых курортов в мире. Благодаря замечательному климату, природе и культуре страну заслуженно прозвали жемчужиной Средиземноморья, цветущим уголком и солнечным царством. Гостеприимность и доброжелательность Турции являются основным фактором, который обеспечивает поток туристов из разных стран (в качестве одного из вариантов можно посоветовать туры в Кемер от Интуриста.

Географическая расположенность очень сильно повлияло на взгляды и обычаи современного народа. Большая часть территории Турции находится в Азии (Анатолия), а меньшая, составляющая лишь три процента страны, располагается в Европейской части света (Восточная Фракия). Территорию Турции составляют семь регионов, отличающихся по

своим физическим и географическим характеристикам:

• побережье мраморного моря;

• Черноморская часть;

• побережье Эгейского и Средиземного морей;

• Западная Анатолия;

• Центральная Анатолия и Каппадокия;

• Восточная Анатолия;

• Юго-Восточная Анатолия.

Турция также и историко-культурный центр. Страна славится руинами древних городов, старинными улочками Стамбула, всемирно известными турецкими коврами, товарами из кожи наивысшего качества, украшениями из оникса, кофе, банями, большими рынками, поражающими ассортиментом продукции.

Официальным языком является – турецкий. В туристических городах распространение получили английский, русский, немецкий и французский.

Наиболее популярными курортами в Турции являются:

• Анталия

• Алания

• Кемер

• Измир

• Бодрум

• Мармарис

• Кушадасы

• Сиде

• Фетхие

Климат в Турции многообразен и зависит от выбранного региона, времени года. Лучшее время для туристического отдыха апрель-июнь, сентябрь-октябрь.

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