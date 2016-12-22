А ведь кинематограф-то изобрели в России!

Теперь уже вроде как всем широко известно, что кино изобрели французы – братья Луи и Огюст Люмьер. 13 февраля 1895 года они приобрели патент на аппарат для получения движущихся картинок – кинокамеры, а 28 декабря 1895 года они же продемонстрировали своё изобретение в действии, представив свой первый фильм – «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Можно сказать, что это был первый платный киносеанс. Братья положили начало новому искусству. Луи и Огюст заложили фундамент того, что сейчас увлекает миллионы людей: и тех, кто стоит за съёмочной камерой, и тех, кто стоит перед ней, и тех, кто сидит перед экраном. «Кино должно заставлять зрителя забыть о том, что он сидит в кинозале» – так определил задачу кинематографа Роман Полански.

Прошло более ста лет. Уже почти забыты механические, работавшие на плёнке кинокамеры. На смену им пришли цифровые с удивительными, фантастичными возможностями, но осталось прежнее с времён братьев Люмьер: необыкновенная притягательная сила искусства кинематографа.

Встаёт вопрос: а где братья Люмьер взяли плёночку с перфорацией и должным размером?

Мы, работники «Восточно-Сибирской студии кинохроники», брали её, например, на студийном складе, куда она регулярно поступала с фабрик «Шостка» (Украина) или «Тасма» (Татария). Япония пользовалась «Фуджи», Германия работала на «Акфа», остальной мир снимал на «Кодак». А что же братья? Тогда они, конечно, сняли, обработали и продемонстрировали свой фильм. И даже немного заработали на этом. Но ведь им для изготовления и показа своего фильма надо было, по крайней мере, иметь плёнку и проекционный аппарат.

Очевидно, что братьями Люмьер была проделана громадная изобретательская работа, о которой почему-то сейчас нигде не упоминается. Я, например, не очень представляю, как можно сделать проекционный аппарат раньше съёмочного. Ведь сначала на свете появилась лошадь, а уж потом к ней «пристроили» телегу. Зачем нужна телега сама по себе, если нет лошадки, которая бы её везла?

А ведь хорошо известен тот факт, что в 1877 году, когда изобретателю кинематографа Луи было всего 13 лет, французский учёный Этьен Маре изобрёл «фоторужьё», прототип кинокамеры, а русский учёный Болдырев изобретает целлулоидную плёнку. После модернизации своего изобретения Маре создаёт «фоторужьё», способное использовать эту плёнку. В 1876 году в Париже появляется кадровый кинематограф, его изобрёл Эмиль Рено. Через фонарь проходила плёнка, и таким образом создавался своеобразный театр, где кадры показывались друг за другом. Такие заведения пользовались невероятным успехом, но беда в том, что в этом фонаре движущие картинки мог наблюдать только один человек. А вот эти параметры кинескопа (ширина плёнки, скорость показа 24 к/сек.) стали широко использовать якобы именно братья Люмьер.

Но ведь до братьев Люмьер был ещё и российский инженер Иосиф Тимченко, который сконструировал собственную кинокамеру, работающую на перфорированной плёнке!? Он снял на ней десятки сюжетов о своей семье, затем создал проектор для просмотра кинофильмов. Через некоторое время Иосиф решает продемонстрировать свой аппарат российской научной общественности. Заслуги его были высоко оценены, однако финансов на дальнейшее изучение вопроса и продвижение этого вида искусства не нашлось. Тимченко обратился в общество предпринимателей, в котором состояли заводчик Путилов, банкир Дмитрий Рубенштейн, булочник Филиппов, владелиц магазинов Елисеев, но и там не был услышан. Тогда он обратился к Савве Ивановичу Мамонтову, который прекрасно понимал, что изобретения Тимченко имеют большое будущее, но денег почему-то тоже не дал. Короче, средств, как бы сейчас сказали, на раскрутку проекта изобретатель так и не нашёл и не смог продолжать работы. А через год братья Люмьер продемонстрировали своё открытие и таким образом стали первооткрывателями нового жанра в искусстве – кинематографа.

Сейчас совершенно не понятно, почему Тимченко не запатентовал свои изобретения – съёмочный и проекционный аппараты – даже в том виде, какой они имели? И кто теперь помнит инженера Тимченко?

В общем, как говорится, в очередной раз произошла обычная для русских история под названием «нет пророка в своём отечестве», которая с завидным постоянством повторяется из столетия в столетие. Вот если выделить деньги на революцию, которая приведёт к разрушению, несчастью, всеобщей трагедии, – это всегда пожалуйста, а вот на такое доброе дело, как кино, – тут уж извините.

Я вот, например, тоже помню историю с одной заказной картиной, которую мы делали у себя на «Кинохронике» в тяжелейшие девяностые годы. Заказчики фильма при рассмотрении сметы на его производство рядились, как на рынке. Они, дескать, поступают по-хозяйски: деньги на всякие «пустяки» не выкидывают, считают каждую копейку. А когда фильм был закончен, и пришло время его презентации, ими был организован грандиозный банкет с чёрной икрой и прочими яствами, а потом они ещё всей компанией съездили на нанятом судне на Байкал на пикник. Там денег точно никто не считал, гуляй – не хочу!

Вместо послесловия

Вот и мы у себя в России почему-то отмечаем День кино в августе, хотя демонстрация того же фильма братьев Люмьер «Приход поезда на вокзал Ла Сьота», от которого теперь и пляшет весь мировой кинематограф, состоялась 28 декабря. Хочется спросить: почему? Чиновники, конечно, объяснят, почему. Они могут объяснить любой маразм, но независимо от этих объяснений, день рождения кинематографа должен быть (и остаётся) один.

И вот наступил декабрь, но вряд ли многие вспомнят о Дне кино, потому-то к нам поезд братьев Люмьер пришёл только к августу.