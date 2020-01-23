А на что зимой клюет лучше? Удивительно, но... на пенопласт с сыром!

Рыболовы рассказали, какую наживку лучше использовать зимой на рыбалке. В список попал и пенопласт, натертый сыром. (Дорогие рыболовы, а вы знали об этом? Если нет, то рады делать для вас такие открытия. - прим. МГ.)

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Как пишет портал ribalka-vsem.ru, лидирует мотыль — на него хорошо клюют судак, ерш, окунь, плотва и лещ. Недостаток в том, что хранить мотыль следует не больше недели.

Для ловли крупной рыбы подходят и опарыши, а также личинки репейной моли и чернобыльник — правда, в магазинах они не продаются.

Преимущество искусственных мотылей и опарышей в том, что они дольше сохраняют форму во время поклевки. Наживки из съедобной резины, пахнущие раками или рыбой, помогают ловить щуку, окуня, судака и форель.

Необычной заменой наживки может стать пенопласт, особенно если натереть его сыром. Такая приманка привлекательна, в частности, для плотвы.

А вот что еще интересно почитать на тему рыбалки:

По инф. rosbalt.ru

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