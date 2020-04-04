А какие антисептики в 19 веке были? Заразы-то еще больше гуляло

Для дезинфекции в конце XIX века российские ученые рекомендовали использовать мыльно-карболовый и серно-карболовый растворы, а также раствор хлорной извести и хлорида ртути.

Рецепты дезинфицирующих средств для уничтожения инфекций на железных дорогах (холеры и чумы) разработал Институт экспериментальной медицины Его Высочества Принца Ольденбургского (сейчас — Институт экспериментальной медицины) в Санкт-Петербурге в 1892 году.

Основной рецепт — мыльно-карболовый раствор. Для его приготовления в ведре горячей воды растворяли полтора куска зеленого мыла и постепенно, помешивая, добавляли 409,5 грамма неочищенной карболовой кислоты. Такой раствор подходил для разной дезинфекции. Его применяли горячим, сообщили в пресс-службе Главного архивного управления Москвы.

В XIX веке Институт экспериментальной медицины также рекомендовал использовать в качестве средств для дезинфекции и другие растворы, например, однопроцентный раствор хлорной извести. «Для его изготовления потребуется около 113 грамм на ведро воды, для четырехпроцентного крепкого раствора — около 522,5 грамма на ведро воды», — рассказали в Главархиве. Таким раствором в слабой концентрации дезинфицировали белье, а крепким — отхожие места, мусорные и помойные ямы.

Также изготавливали серно-карболовый раствор. Для которого к трем частям карболовой кислоты постепенно прибавляли одну часть серной. «Смеси нужно настояться два-три дня. Потом из нее готовили шестипроцентный серно-карболовый раствор, то есть брали около 716,6 грамма смеси и добавляли в ведро воды. Использовали раствор для дезинфекции испражнений, мусорных и помойных ям», — уточнили в Главархиве.

Еще для дезинфекции использовали сулему, или хлорид ртути. Но такой раствор не подходил для дезинфекции металлических вещей, кроме того, он ядовит, поэтому для безопасности по окончанию дезинфекции предметы промывались раствором соды в воде.

В Главархиве подчеркнули, что сейчас лучше пользоваться проверенными антисептиками, чем попытаться в домашних условиях приготовить подобное средство.

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