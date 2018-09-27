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63-летний "Ромео из Римини" умер, как и мечтал: в постели с очередной из своих 6000 любовниц
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27 Сентября 2018 г.
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Самый известный плейбой Италии Маурицио Дзанфанти, соблазнивший, по его собственным словам, более 6 тыс. женщин, умер в возрасте 63 лет. Дзанфанти, которого прозвали "комаром" за то, что он "жалил и улетал", скончался во время сексуальных утех с 23-летней туристкой в автомобиле на окраине Римини. Причиной смерти стал инфаркт миокарда, сообщает Bild.

Самый известный плейбой Италии Маурицио Дзанфанти, соблазнивший, по его собственным словам, более 6 тыс. женщин, умер в возрасте 63 лет

"Маурицио стал легендой в 1970-е годы. В 17 лет он начал работать аниматором в популярном в то время диско-баре Blow Up: он должен был заманивать молоденьких туристок в клуб. После веселья в клубе у "комара" с копной густых волос и волосатой грудью отлично получалось заманивать их в свои объятия. Француженки, англичанки - но больше всего ему нравились немецкие фройляйн. Количество женщин, побывавших в его постели, доходило до 500 за один сезон на побережье Адриатики - в лучшие годы", - передает издание.

Свое последнее интервью плейбой дал Bild в 2014 году. В нем "Ромео из Римини" признался, что подумывает выйти на покой. Чего, вероятно, не произошло, предполагает таблоид. Врачи, приехавшие по вызову в ночь на среду, констатировали смерть плейбоя. "Наверняка Маурицио Дзанфанти мечтал отойти в мир иной именно таким образом", - говорится в заключение.

Перевод Inopressa.ru

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