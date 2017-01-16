23 Февраля порадуем подарками любимых внуков

Нет ничего лучше, чем радовать подарками своих родных и близких, особенно если этими людьми являются внуки. Совсем скоро наступит главный праздник для мужчин – 23 Февраля, а значит, бабушки и дедушки будут продумывать и рассматривать варианты презентов для мальчишек.

Современной детворе, конечно же, всегда пригодятся новые гаджеты или дополнительные элементы к ним. Колонки, телефон, мышка, клавиатура, планшет, наушники, красивый чехол – для внучат можно придумать как бюджетный подарок, так и дорогой, если есть такие возможности.

Интересные, необычные презенты предлагают фирмы, которые оказывают полиграфические услуги. Что там стоит, к примеру, заказать? Именной календарь с фотографией любимого чада, футболку со смешным или мотивирующим изречением, кружку с надписью, фотопазлы и т.д.

Если внук увлечен спортом, огромную радость доставит билет на спортсоревнования, абонемент на занятия или атрибуты для любимого хобби. Не поздно еще преподнести лыжи, сноуборд или коньки. Зима в разгаре! Также на предстоящее лето хорошим сюрпризом будут ролики, самокат, велосипед или набор для настольного тенниса.

Отлично внук проведет время, если подарить ему билет в игротеку. В таких заведениях собраны занимательные современные настольные игры, а менеджеры зала обязательно подскажут правила игры, чтобы не терять время, а может, и поиграют вместе с вашим любимцем.

Обладающему усидчивостью мальчишке подойдут пазлы разного формата. А если собирать их вместе с бабушкой и дедушкой, такое занятие надолго запомнится как старшему, так и младшему поколению.

Юному книгочею можно преподнести на 23 Февраля набор или книгу по интересующим темам. Энциклопедии по астрономии, физике, химии, занимательная математика, сборник логических задач, книги о сражениях, животных. Выбор огромен.

Хорошее настроение обеспечат билеты в цирк, кино, зоопарк, аквапарк, театр, комнату с кривыми зеркалами и т.п. Также можно отправить внука на какой-нибудь мастер-класс. Гончарное искусство, поделки из природных материалов, занятие по современным танцам (club dance, hause) – малыш выучит несколько движений и, несомненно, будет самым модным!

В некоторых городах успехом у детворы пользуются котокафе, а значит, отвести внука можно и туда. Также хороший вариант совершить поход в кафе-мороженое или пиццерию. Вкусную еду и сладости ребятня любит, и старания бабушек и дедушек обязательно оценит.

До февральского праздника время еще есть, можно рассмотреть и другие варианты презентов. Главное, вручить с душой, теплыми пожеланиями и еще больше укрепить врученным сюрпризом хорошие отношения!