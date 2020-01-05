1С-облако: хорошая погода для малого бизнеса

Жил-был директор магазина, который очень боялся компьютера. Почему боялся, неизвестно: одни говорят, что в детстве на него упал синхрофазотрон, другие – что ему не нравятся нерусские слова. Так или иначе, дела у директора шли не очень хорошо. Его бухгалтер пользовалась деревянными счётами, сотрудники отправляли заказы поставщикам с голубиной почтой, а складом заведовала старая ключница, которая утверждала, что товары уходят со склада сами собою, мистическим образом. В общем, всё было в высшей степени патриархально, пока магазин не начал тонуть в долгах. И утонул бы, если бы в новогоднюю ночь к директору многострадального магазина не явился Дед Мороз с чудесным подарком: рекламой сервера, предоставляющего доступ к системе 1С. Директор купил компьютер, подключил его к серверу и прогнал старуху-ключницу. Магазин быстро поправил свои дела и со временем превратился в прекрасный гипермаркет, а директор наконец-то перестал нервничать и стал жить-поживать, добра наживать.

Сказки сказками, но в них – намёк, добрым молодцам урок. Факт заключается в том, что система электронного учёта, известная как 1С, реально помогает вести дела. 1С активно используется российским бизнесом с начала девяностых годов прошлого столетия. Она облегчает ведение документации от учёта товарных приходов до бухгалтерии, при этом нет никакой необходимости самому заводить сервер – достаточно его арендовать за очень маленькие деньги и навсегда избавиться от головной боли. В эти праздничные дни мы дарим адрес сервера, где раздают доступ к 1С: arenda-it.ru/1s-oblako/oblachnaya-1s-buhgalteria.

Подключиться к серверу – проще простого, необходим лишь выход в Интернет. Что нужно сделать – подскажут инженеры, пользуясь нормальным русским языком, ведь заказчик вовсе не обязан знать тонкости профессионального компьютерного сленга. Вы получите доступ ко всем необходимым программам, индивидуальные настройки позволят программе подстроиться под ваши требования. Кстати, можно не беспокоиться о потере данных в случае, если сломался компьютер: информация сохраняется вне компьютера, в электронном облаке, возможности которого если не безграничны, то очень велики. Доступ к облаку осуществляется через специальные ключевые коды, известные только вам, в случае чего пароли можно поменять.

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