ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

1 мая: вспоминаем старые открытки
Афанасий БУЛЫЧЕВ, moi-goda.ru   
01 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

1 may

Портал для пожилых "Мои года" предлагает сегодня вспомнить открытки к 1 мая советской эпохи.

1 1

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 2

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 3

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 4

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 5

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 6

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 7

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 8

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 9

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 10

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 11

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 12

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 13

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 14

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

1 15

Мне нравится!

( 0 проголосовали )

У вас есть возможность оценить другие карикатуры, рисунки и фотографии:

Наша коллекция будет пополняться регулярно!

Примечательные публикации на темы отечественной (и не только) истории

...И много других публикаций на эту тему

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
 