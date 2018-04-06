Путин назначил посла России в Израиле

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Викторова послом России в Израиле. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от исполнения обязанностей Александра Шеина, занимавшего этот пост до настоящего времени.

Викторов ранее занимал пост директора департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

По инф. rosbalt.ru

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