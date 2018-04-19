Усть-Куту – новый облик

Делегация областного парламента посетила Усть-Кут 10–11 апреля с парламентским контролем. В рабочей поездке приняли участие депутаты Борис Алексеев, Ольга Носенко, Ирина Синцова, Дмитрий Ершов и Сергей Магдалинов, а также руководитель аппарата Законодательного Собрания Дмитрий Авдеев. Возглавил делегацию спикер ЗС Сергей Брилка.

«Народные инициативы» и «Наказы избирателей»

Усть-Кут в этом году на проект «Народные инициативы» получит почти 13 млн рублей. Особое внимание будет уделяться комфорту пассажиров муниципального общественного транспорта. В частности, до конца года планируется приобрести пять автобусов, смонтировать шесть остановочных пунктов.

– «Народные инициативы» дают возможность для территорий реализовать те проекты и решить те вопросы, на которые в местных бюджетах часто не хватает средств, – подчеркнул Сергей Брилка.

Усть-Кутскому району на «Народные инициативы» предусмотрено более 18 млн рублей. Большая часть будет направлена на мероприятия в сфере спорта и культуры. Так, планируется купить машину для заливки и очистки катка местного спортивно-оздоровительного центра, установить уличные спортивные тренажёры в школьных дворах, в том числе и школ в посёлках Звездный и Янталь, сёлах Ния, Подымахино и Ручей. Для юных артистов будет куплен автобус. А в районный культурно-досуговый центр приобретут светодиодный LED-экран. Кроме того, район закупит мебель и оборудование для школ.

По словам Сергея Брилки, в рамках реализации «Наказов избирателей» в северных районах региона проведён капремонт объектов образования:

– Учреждения образования по-прежнему остаются в центре нашего внимания, поскольку сейчас стоит задача по созданию ясельных групп в детских садах, школы необходимо перевести на работу в одну смену. Вместе с тем встреча с представителями районов показала, что в северных территориях возросла потребность в спортивных объектах. Причем ФОКи и спортплощадки востребованы не только детьми, но и взрослыми. По итогам поездки перечень спортобъектов, финансирование ремонта либо строительства которых уже включено в бюджет региона, может быть расширен. Кроме того, на парламентском контроле депутатов остаётся вопрос оснащения школ, где был проведён капитальный ремонт, новым оборудованием. Средства на эти цели в бюджете региона по настоянию депутатов предусмотрены в полном объеме.

Кадры для нефтянки

Депутаты побывали на усть-кутской площадке «Иркутской нефтяной компании» и встретились с персоналом. Как было озвучено на встрече, группа компаний ИНК первая в России успешно внедрила процесс обратной закачки газа в пласт с одновременным отбором тяжелых фракций. В настоящее время с целью рационального использования природных ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду в компании реализуется долгосрочная стратегия добычи и переработки природного и попутного газа, которую можно условно разделить на три этапа. Первый этап предусматривает, что смесь пропана и бутана техническая (СПБТ) будет транспортироваться по продуктопроводу протяжённостью 196 км от Ярактинского месторождения через Марковское нефтегазоконденсатное месторождение до комплекса приёма, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Кут. В настоящее время реализуется первая очередь строительства комплекса. На втором планируется строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода. На третьем этапе ИНК изучает возможность строительства также в Усть-Куте завода по производству полимеров с плановым объемом производства товарной продукции до 600 тыс. тонн в год.

Заместитель директора департамента подготовки и транспортировки газа ИНК Александр Шабанов рассказал, что с 2017 года компания начала поставлять СПБГ потребителям Иркутской области, Красноярского края и Новосибирской области. В ближайших планах выйти на Монголию и Китай. Депутат Дмитрий Ершов поинтересовался и возможными покупателями полимеров в случае строительства завода. Специалисты ИНК сообщили, что планируют поставлять продукцию и на внутренний рынок, и на экспорт.

Обозначая географию персонала, Александр Шабанов отметил, что в компании работают специалисты со всей России, но 70% – из Иркутской области. Депутаты Ирина Синцова и Ольга Носенко спросили, кто осуществляет подготовку кадров. Было озвучено, что профильных специалистов готовит ИРНИТУ, также компания сотрудничает с профтехучилищами, берёт студентов на практику, проводит профессиональные конкурсы. Также здесь готовы проводить экскурсии для старшеклассников – с целью максимально заинтересовать школьников перспективой жить и работать на малой родине. Сергей Брилка привёл в пример Томскую область, где успешно реализуется проект непрерывного образования «детский сад – школа – университет – производство», и выразил уверенность, что этот опыт можно успешно внедрять и в Иркутской области в сотрудничестве с ИНК.

В ближайшей перспективе, как отметили сотрудники ИНК, при запуске газоперерабатывающего производства количество рабочих мест существенно возрастет, при этом вакансии уже не смогут замещать вахтовики, поскольку химическое производство требует постоянного состава техперсонала. В связи с этим представители ИНК выразили заинтересованность в трудоустройстве именно жителей Усть-Кута.

Самбо в школах

Вопросы развития спорта в Усть-Куте и Усть-Кутском районе, и в частности такого вида спорта как самбо, обсудили на совещании в местной администрации. Заведующая управлением образования Усть-Кутского района Ольга Зуева рассказала про реализацию проекта «Самбо в школах», ориентированного на приобщение школьников к изучению основ борьбы самбо. В Усть-Куте этот вид спорта традиционно был развит, много мастеров спорта. Реализацию проекта начали в двух школах № 5 и № 9, позднее подключились ещё две школы – № 1и № 6. Занятия по самбо идут и на уроках, и как факультатив, включают не только тренировки, но и встречи с ветеранами самбо.

Представители школ на совещании рассказали о том, как у них реализуется проект, и озвучили проблемы. Так, была отмечена нехватка средств для поездок на соревнования, на приобретение специальной спортивной одежды, ковров (татами). Депутат ЗС от Усть-Кутского района Борис Алексеев выразил благодарность тренерам за их работу и создание условий для занятий, сказав, что парламентарии подключатся к решению обозначенных проблем.

Председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова рассказала, что Законодательное Собрание сегодня много внимания уделяет развитию массового спорта, в том числе увеличено финансирование на участие команд в межрегиональных соревнованиях, в 2017 и 2018 годах выделялось по 25 млн рублей на покупку спортивного инвентаря. Но, заметила депутат, работа по увеличению финансирования этих мероприятий, безусловно, должна быть продолжена. Руководитель аппарата ЗС Дмитрий Авдеев, который является председателем областной федерации по боевым видам спорта, подчеркнул, что также готов оказать содействие. По словам Дмитрия Авдеева, сегодня стоит задача по обеспечению секций и местных спортивных школ спортивными врачами, созданию методологического сопровождения, эти вопросы необходимо проработать с региональным министерством спорта.

Как заметил Сергей Брилка, для развития самбо в Усть-Куте и получения необходимого финансирования надо озаботиться строительством специального борцовского спортзала. Нельзя оставлять без внимания и требующий ремонта стадион «Водник». По мнению спикера, с учетом протяженности города, а это около 40 км, в нём должны работать минимум три ФОКа.

– Если местные власти выйдут с инициативой строительства спортшколы, Законодательное Собрание её обязательно поддержит, – сказал Сергей Брилка. – Примерами такого взаимодействия могут служить школа дзюдо в Братске со специальным спортзалом, ремонт стадиона «Химик» в Усолье-Сибирском и стадиона в жилом районе Падун в Братске, который завершится в этом году. Стадион – это место притяжения и молодежи, и всего населения, кроме того, там проводят общегородские мероприятия.

По итогам поездки Сергей Брилка подчеркнул, что Усть-Кут сегодня заслуживает совершенно иного облика:

– Мы должны обращать на Усть-Кут пристальное внимание – в таком состоянии как сейчас город не соответствует масштабу и уровню производства, которое здесь разворачивается. Он должен быть привлекательным для жителей, молодежи, нужно строить современные детские сады, школы, дороги.

Удалось ли снять проблему?

Семинар для депутатов районных дум и дум поселений Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского и Нижнеилимского районов, организованный Законодательным Собранием, прошёл в Усть-Куте 11 апреля. Участие в нём приняли 143 человека. С докладами на актуальные темы выступили представители аппарата ЗС, областного правительства, прокуратуры.

– На таких семинарах возникают вопросы, которые депутаты берут в проработку. Так, не раз ряд территорий обозначали необходимость приобретения для них судна на воздушной подушке. Мы включили соответствующие расходы в бюджет Иркутской области. Теперь нужна обратная связь – там, где такая техника уже появилась, как она используется, удалось ли снять проблему? И таких тем достаточно много, получение же обратной связи от муниципальных образований позволит повысить эффективность принятия решений, – отметил спикер ЗС Сергей Брилка.

С заключительным докладом на семинаре выступил прокурор города Усть-Кута Юрий Бутаков. Он напомнил, что органы местного самоуправления должны направлять проекты нормативных правовых актов в прокуратуру до их утверждения. Часто встречающимся нарушением является несвоевременное внесение изменений в действующие нормативные правовые акты и отсутствие актуальной нормативной правовой базы в муниципальных образованиях.

Подводя итоги семинара, председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев отметил, что такие встречи помогают определить программу совместных действий для её реализации на государственном уровне. «Благодаря взаимодействию с органами местной власти в 2011 году началась реализация проектов «Народные инициативы», «Модельные дома культуры», которые качественно улучшают жизнь на местах. Благодаря информации с мест и консолидированной позиции с местными властями Законодательному Собранию удалось значительно увеличить объём финансирования капитального ремонта социальных объектов. Все прозвучавшие сегодня вопросы и предложения будут занесены в протокол, а затем оформлены в письмо, которое будет направлено губернатору Иркутской области за подписью Сергея Брилки. Решение этих вопросов мы будем контролировать, как контролируем «Наказы избирателей», – подчеркнул Борис Алексеев.

Фото Ларисы ФЁДОРОВОЙ

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