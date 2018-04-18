Снова дороги….Сергей Тен проехался по Иркутску, Ангарску и Шелехову

Член комитета ГД РФ по транспорту Сергей Тен совместно с заместителем руководителя Росавтодора Игорем Астаховым обследовали дороги Иркутска и Шелехова. Вместе с представителями администраций осмотрели основные транспортные магистрали.
Как сообщает пресс-служба Сергея Тена, вопросу состояния дорог было посвящено и заседание в правительстве Иркутской области.
Агломерация Иркутск-Ангарск-Шелехов входит в приоритетный проект министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году по этому проекту в бюджет региона поступило 625 миллионов рублей. Доля протяженности дорожной сети Иркутской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, увеличилась до 52,5% (412,5 км). Кроме того, устранено порядка 30 мест концентрации ДТП.
На 2018 год запланировано выделить из федеральной казны уже 730 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать порядка 95 км региональных и местных дорог агломерации, ликвидировать 20 мест концентрации ДТП. Также в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Иркутской агломерации предполагается привести в нормативное состояние 15,5 км автомобильных дорог федерального значения.
– В Иркутске, по большому счету, больше 10 лет не выполнялся такой объем работ, а в Ангарске и Шелехове работ такого масштаба не было и того дольше, – отметил Сергей Тен.
Замечаний по качеству было предъявлено много. По мнению депутата, необходимо работать над процессом фрезерования, ровностью асфальтового покрытия, уделить особое внимание канализационным колодцам, проработать вопрос своевременности поставок битумов, обеспечить требования по доступной среде.
– Замечания, наверное, закономерны – тем не менее, это не повод оставлять все как есть. Задача заказчика – заставить подрядчика устранять брак за свой счет, – считает Сергей Тен.
Депутат уверен, что необходимо жестко контролировать производственные процессы, применять технологии, увеличивающие межремонтные сроки, больше внимания уделять планированию.
– Затронули сегодня очень важный вопрос, касающийся ремонта мостов. В Иркутске наиболее проблемных объектов два: старый Ангарский мост и путепровод на Джамбула. Вопрос непростой, мы продолжим работать в этом направлении с Росавтодором, чтобы привлечь федеральное финансирование, – сказал Сергей Тен. – Проблема, которую предстоит решить в Иркутской агломерации – это увязать все органы исполнительной власти при разработке комплексных документов. Убежден, от успешности реализации этой задачи будет зависеть эффективность проекта, в целом.
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Член комитета ГД РФ по транспорту Сергей Тен совместно с заместителем руководителя Росавтодора Игорем Астаховым обследовали дороги Иркутска и Шелехова. Вместе с представителями администраций осмотрели основные транспортные магистрали.
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