Сергей Тен предложил объединить управление транспортом и дорогами в одно министерство

В Приангарье необходимо создать единый орган управления транспортом и дорогами – об этом заявил член комитета ГД РФ по транспорту и строительству Сергей Тен на научно-практической конференции в рамках выставки «Транспорт и дороги Сибири».



– Разделение – отдельно дороги и отдельно транспорт – неправильно. Дороги как объекты, как некие сооружения, нам не нужны – по ним должен ходить транспорт, ими должны пользоваться люди, – считает депутат. – В идеале необходимо единое министерство, по подобию федерального Минтранса. Или, как альтернатива, некий центр, который координировал бы работу двух министерств. Это можно сделать в рамках проектного подхода.

Также в ходе выступления на конференции «Перспективы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Реализация новых проектов» Сергей Тен отметил значимость развития интеллектуальных транспортных систем.

– В Иркутскую область не идут технологии, а те, что приходят, с трудом приживаются. Причина в том, что за их развитие никто не отвечает, – сказал он.

Депутат привел в пример работу комплексов фотовидеофиксации, которые относятся к элементам обустройства дороги и находятся в ведении министерства жилищной политики, энергетики и транспорта, но при этом числятся на балансе министерства имущественных отношений.

– Но, по большому счету, этими комплексами не занимаются ни первые, ни вторые. Предполагаю, что фотовидеофиксакция развивается в нашем регионе, в основном, за счет инициативы МВД. При этом безопасность сегодня – задача государственного уровня, – подчеркнул парламентарий.

Сергей Тен заострил внимание на проблеме дефицита в дорожно-транспортной отрасли высококвалифицированных специалистов. Депутат выступил с предложением создать на базе Иркутского национального исследовательского технического университета кафедру промышленного интернета.

– Практически всем направлениям отрасли присуща проблема дефицита кадров. Этим вопросом необходимо плотно заниматься: какие специальности и сколько необходимо учить, какие новые кафедры следует открывать в университетах. Мы не сможем говорить ни о каком развитии без наличия грамотных специалистов, – резюмировал Сергей Тен.