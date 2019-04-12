Послание губернатора. Мнения

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 10 апреля во время оглашения послания о положении дел в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год рассказал, что в планировании будущего помогает стратегия развития региона до 2030 года.

Михаил Щапов, депутат Госдумы РФ (КПРФ):

Отмечу, что правительство проделало серьёзную работу. Доходная часть бюджета выросла со 104 млрд рублей по итогам 2015 года до 163 млрд по итогам 2018. И рост обеспечен не просто мобилизацией существующей налогооблагаемой базы, а именно развитием экономического потенциала области – косвенно об этом говорит увеличение доли налога на прибыль в бюджете с примерно 27 процентов до 38. В три раза вырос объём инвестиций. В 2018 году он составил 316 млрд рублей, тогда как три года назад не было и 100 млрд. Эти усилия были отмечены федеральным центром.

За последние три года объём поддержки региона из федерального бюджета в целом также вырос – с 17 млрд рублей до 27 млрд. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства области и депутатов ГД с федеральным центром, активному участию области в национальных проектах и федеральных программах.

Вместе с тем, к сожалению, федеральный центр систематически забирает собственные доходы регионов. Напомню, что с 2017 года у субъектов изъят 1% от ставки налога на прибыль. Это привело к потерям почти 3 млрд рублей из бюджета Приангарья. С 2019 года отменён налог на движимое имущество. Область потеряла ещё порядка 4,5 млрд рублей. С 1 января 2020 года будут перераспределены доходы от штрафов, и муниципалитеты потеряют ещё 200 млн рублей. И тот факт, что несмотря на эту политику федерального центра объём собственных доходов бюджета Иркутской области растёт, означает, что выбрана правильная экономическая стратегия.

Рост собственных доходов позволяет Приангарью выводить на новый уровень социальную политику уже сейчас и строить планы на будущее. Благодаря укреплению финансовой базы стала возможна единовременная выплата врачам и учителям в 10 тысяч рублей, которая введена с этого года. Список получателей будет расширен за счёт работников культуры, тренеров, воспитателей. В 2020 году планируется увеличить её до 20 тысяч рублей. Вводятся новые льготы для ветеранов Иркутской области и детей войны, возвращаются льготы на проезд на общественном транспорте. Озвучены чёткие планы по социальному строительству – детсады, школы, больницы, ФОКи. При том, что за три года количество построенных социальных объектов уже выросло в четыре раза. В прошлом году, например, строились либо ремонтировались 263 таких объекта.

Все предложенные губернатором инициативы вызывают интерес и с точки зрения изменения приоритетов федеральной социальной политики. Мы в Государственной думе будем внимательно изучать опыт реализации этих мер и предложим их к принятию уже в масштабах всей страны.

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Так ли мы хорошо живём?

Сергей Сокол, председатель ЗС Иркутской области («Единая Россия»):

– Каждый год во время послания мы видим на бумаге стройные колонки цифр, и кажется, что качество жизни в области должно неуклонно повышаться. Но, к сожалению, люди из области уезжают – в год регион покидают 70 тысяч жителей. Получается, что каждый год мы теряем количество людей, сопоставимое с численностью почти целого города. У нас огромные проблемы межбюджетных отношений с муниципалитетами. Нет в хорошем смысле плановой экономики. Сейчас действует система: «выпросил – получил, не выпросил – не получил». Так не достичь развития.

Нам нужно усилиями депутатов и правительства налаживать процесс межбюджетных отношений, выработать и наконец-то принять стратегию социально-экономического развития региона. Думаю, что депутатский корпус будет помогать правительству Иркутской области справиться с теми задачами, которые были сформулированы в послании.

Наталья Дикусарова, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству («Единая Россия»):

– Не было озвучено ни одного экономического закона, который необходим Иркутской области, хотя на уровне РФ принято много законов, позволяющих повысить инвестиционную привлекательность. Сегодня мы услышали, как экономика области развивается на базе авиационного завода и Иркутской нефтяной компании, но потребности в регионе гораздо шире. Нужно создавать инвестиционную законодательную базу. Значит, Законодательное собрание снова будет проявлять в этом направлении инициативу.

Лариса Егорова, председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями («Справедливая Россия»):

– Мне, как жителю Иркутской области, хотелось бы увидеть все программные документы – так называемый план пятилетки, госплан и стратегию социально-экономического развития области, посмотреть, как мы будем жить, и как будут развиваться регион и наши города и посёлки. Так, нам говорят про увеличение продолжительности жизни, но мы не знаем, что будет конкретно делаться для развития здравоохранения.

Ольга Носенко, вице-спикер ЗС (КПРФ):

– Важно, чтобы мы смогли увидеть результаты при отчёте правительства в следующем году. И одна из первостепенных задач, на мой взгляд, это развитие инвестиционных проектов, которое будет способствовать развитию инфраструктуры, появлению новых рабочих мест, дополнительным доходам на развитие социальной сферы. То, что делается в области, должно отражаться на каждом конкретном человеке – его потребностях, качестве его жизни. На это и должны быть направлены усилия. Успехи Иркутской области зависят, прежде всего, от консолидации всех уровней власти.

Ольга Безродных, заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству («Гражданская платформа»):

– В послании были отражены практически все проблемные точки. Это и мусорная реформа, и капитальный ремонт многоквартирных домов, кадровый голод практически во всех сферах экономики, проблема закрепления молодёжи в Приангарье. На мой взгляд, мало акцентов было сделано на сфере здравоохранения. А самое большое количество обращений избирателей касается именно этой темы. Отрадно, что задачи и цели созвучны с теми вопросами и проблемами, которые мы ставим на сессиях ЗС. Теперь дело за малым – все поставленные задачи претворить в жизнь. Для этого нужна консолидация исполнительной и законодательной власти, чтобы политические амбиции не брали верх над здравым смыслом.

Георгий Любенков, заместитель председателя комитета по бюджету (ЛДПР):

– Первое, что пришло в голову – а действительно ли это про нас говорится в послании, действительно ли мы так хорошо живем, – поделился парламентарий. – Мне не хватило видения решения тех проблем, которые заботят сегодня муниципалитеты. А они задыхаются от нехватки финансов. Осталась непонятной роль муниципалитета в жизни области, и каким образом будут жить территории дальше.

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