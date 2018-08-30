Эдуард Дикунов: как область должна развивать свою столицу

Депутат Законодательного собрания Иркутской области Эдуард Дикунов собрал более 10 тыс. предложений от иркутян, на основе которых сформировано итоговое предложение о разработке государственной программы по развитию Иркутска как административного центра Приангарья. Депутат направил предложение в правительство Иркутской области, которое должно стать разработчиком и исполнителем программы.

Задачей программы будет развитие Иркутска в соответствии с его статусом областного центра. Это предполагает в частности модернизацию и строительство дорожной, коммунальной, спортивной инфраструктуры, благоустройство городских пространств, развитие общественного транспорта.

– Инфраструктура Иркутска испытывает колоссальную нагрузку, ведь каждый день сюда приезжает огромное число жителей всей области – на работу, лечение, учёбу, спортивные турниры, отдых, – говорит Эдуард Дикунов. – Поток гостей растёт, и это накладывает определённые обязательства на Иркутск. Город должен сохранять лицо. Необходимо обеспечивать удобное и безопасное передвижение как приезжих, так и местного населения, модернизировать инженерные сети, строить жилье, содержать город в чистоте и порядке, улучшать его внешний облик, повышать уровень проведения деловых, культурных, спортивных мероприятий.

Более 10 тыс. предложений по изменению городской среды, которые поступили Эдуарду Дикунову от иркутян, – это подтверждение того, что у горожан есть запрос на качественное изменение городской среды. Например, многие жители Иркутска предлагают реконструировать Верхнюю набережную, использовать территорию бывшего Лисихинского кирпичного завода для строительства школы и детского сада, обеспечить дворы детскими и спортивным площадками, а также сделать в городе специальные площадки для выгула собак.

Одним из источников финансирования программы станет субсидия, которая ежегодно выделяется Иркутску из областного бюджета на выполнение функций административного центра. Со следующего года размер субсидии увеличивается в пять раз – до одного миллиарда рублей. Инициатором принятия соответствующего закона стал Эдуард Дикунов. В июне этого года коллеги по Заксобранию поддержали его инициативу о «народном миллиарде».

Однако одной субсидией все вопросы изменения городской среды не решить, и наличие отдельной госпрограммы по развитию Иркутска позволит привлекать средства из разных источников на выполнение инфраструктурных задач.

Ответственным за реализацию госпрограммы должно быть министерство экономического развития, поскольку речь идёт не просто о распределении финансов на нужды города, а об инвестициях на перспективу для развития всей Иркутской области. Содействовать реализации этой программы будет фонд общественного контроля «В поле зрения», учреждённый по инициативе Эдуарда Дикунова.

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